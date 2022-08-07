مشافي غزة تواجه وضعا استثنائيا... تحذيرات من تداعيات انخفاض الموارد

حذّر مدير أهم مستشفى في قطاع غزة، اليوم الأحد، من أن الفرق الطبية تواجه عدة أزمات على وقع الأثر الدامي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في ظل وجود حاجة ملحة للأدوية والكهرباء لمواصلة علاج المرضى.

وقال مدير عام مستشفى الشفاء في مدينة غزة، محمد أبو سلمية، إن الجرحى يصلون "كل دقيقة" إلى المنشأة.

وأكد "هناك أزمة أدوية وأزمة عقاقير وأزمة كهرباء".

واستشهد 31 فلسطينيا في غزة بينهم 6 أطفال و 4 نساء وأصيب 284 بجروح في العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ يوم الجمعة الماضي.

وتوقفت محطة الطاقة الوحيدة في غزة عن العمل، أمس، السبت، من جرّاء نقص الوقود، بعد أربعة أيام من إغلاق إسرائيل معبرين مع القطاع لمبررات أمنية.

وقال أبو سلمية إن "الوضع سيئ للغاية... نحتاج بشكل عاجل أن يعاد فتح المعابر الحدودية لجلب الأدوية و(الوقود) للكهرباء".

ويتم عادة نقل الديزل لمحطة الطاقة من مصر أو إسرائيل التي تفرض حصارا على الالقطاع من عام 2007.

وتوقعت وزارة الصحة في غزة بأن يؤدي تراجع إمدادات الطاقة إلى "توقف الخدمات الصحية" بعد ظهر يوم الثلاثاء المقبل، بينما ينفد الوقود في المولدات.

وتحتاج مرافق أساسية في المستشفيات، مثل غرف العمليات وأجهزة التنفس، إلى الطاقة ليتواصل تشغيلها.

وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى أن نقص الوقود في الأراضي الفلسطيني قد يؤثر على خدمة سيارات الإسعاف.

وأكد الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي وجود "قلق عميق حيال الوضع الإنساني في غزة"، علما بأن القطاع الذي يعد 2,3 مليون نسمة، يشهد نقصا متكررا في إمدادات الكهرباء وحصل الشهر الماضي على 11 ساعة من الطاقة يوميا، بحسب بيانات "أوتشا".

وحذّرت الأمم المتحدة، أمس، السبت، أنه ما لم تتم زيادة إمدادات الطاقة، فستشهد غزة قريبا "انخفاضا في موارد المياه من الآبار ومحطات التحلية". وقال عاهد فروانة الذي يقطن القطاع إن انقطاع المياه يؤدي إلى مرض السكان.

وأفادت المصادر بأن "انقطاع الكهرباء يؤثر على كل مناحي الحياة في قطاع غزة... خاصة في ظل الحر الشديد الذي يضرب المنطقة ما يضطر المواطنين إلى الخروج من بيوتهم وتعريض حياتهم للخطر بسبب القصف المتواصل".