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جنين: 30 شهيدا وهدم 7 منازل منذ مطلع 2022

تاريخ النشر: 08/08/2022 - 13:44

جنين: 30 شهيدا وهدم 7 منازل منذ مطلع 2022
جيش الاحتلال في جنين (Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أصدر نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الإثنين، بيانا، أظهر فيه أن "30 شهيدا ارتقوا في محافظة جنين منذ مطلع العام الجاري، بينهم الصحافية شيرين أبو عاقلة، وآخرهم ضرار الكفريني".

وأوضح نادي الأسير أن "قوات الاحتلال هدمت منذ مطلع العام سبعة منازل، تعود للأسرى: محمد جرادات، ومحمود جرادات، وغيث وعمر جرادات في بلدة السيلة الحارثية، إضافة إلى منزل الشهيد ضياء حمارشة من بلدة يعبد، وصباح اليوم هدم الاحتلال منزلي الأسيرين أسعد الرفاعي، وصبحي صبيحات في بلدة رمانة".

وبين أنّ "جنين شهدت خلال السنوات القليلة الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في نسبة الاعتقالات إلا أنّه ومنذ أواخر العام الماضي، ومع بداية عام 2022 تصاعدت عمليات الاعتقال مقارنة مع فترات سابقة، وارتبطت بشكلٍ أساسي بمستوى المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي".

وأوضح أنّ "جزءا كبيرا من المعتقلين تعرضوا للاعتقال المتكرر على مدار السنوات الماضية، وجزءا من عمليات الاعتقال جاءت في إطار سياسة العقاب الجماعي الممنهجة التي تنفذها سلطات الاحتلال بحقّ عائلات المقاومين".

ويُشار إلى أنّ عدد أسرى محافظة جنين وصل إلى نحو 500، من بينهم أربع أسيرات، كانت آخرهن المعتقلة دنيا جرادات، التي اعتقلت يوم أمس السابع من آب/ أغسطس 2022، إضافة إلى الأسيرة منى قعدان، وياسمين شعبان، وعطاف جرادات، وهي والدة الأسيرين عمر وغيث جرادات.

ومن الجدير ذكره، أن عدد الأسرى الذين يقضون أحكاما بالسّجن المؤبد من المحافظة بلغ 75 أسيرا، كان آخرهم الأسير محمد مروح كبها، وهم من بين 175 أسيرا، يُصنفون ضمن الأسرى الذين يواجهون أحكاما عالية.

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#جنين
#الاحتلال الإسرائيلي
#نادي الأسير الفلسطيني

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