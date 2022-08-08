مواجهات واعتقالات بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات واقتحامات بمناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها مواجهات في بعض المناطق أسفرت عن إصابات وحالات اختناق، واعتقالات طالت عددا من الشبان.

وأفاد نادي الأسير باعتقال 13 فلسطينيا من الضفة جرى تحويلهم لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية، كما تم إخضاع عشرات السكان لتحقيقات ميدانية بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وفي بلدة مرانة قضاء جنين، أصيب عشرات السكان بحالات اختناق بالغاز السام والمدمع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر طبية، بأن عشرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال وابلا من قنابل الغاز والصوت صوبهم، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام تلك القوات البلدة وقيامها بهدم منزلي ذوي الأسيرين أسعد يوسف الرفاعي، وصبحي عماد صبيحات.

واعتقلت قوات الاحتلال، شابين من بلدة كفر راعي على حاجز عسكري قرب جنين.

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين موسى جالودي، ومحمد عبيد من كفر راعي، أثناء مرورهما على حاجز عسكري "دوتان" المقام فوق أراضي بلدة يعبد، حيث تم اعتقال الشاب معتصم عمار عطاطرة.

ومن محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال من زيتا جماعين، الأسيرين المحررين، جمعة رمضان، وجهاد شحادة.

ومن سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر رامي سليمان من مردة، والشيخ يوسف قمبز من فرخة.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال أحمد أبو حسين، وأحمد طقاطقة من بلدة بيت فجار.

ومن محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال طه عصافرة، ومؤيد أبريوش، وصفوت عصافر من بيت كاحل.

فيما اعتقل في بلدة سلواد شرق رام الله شابا لم تعرف هويته.

وفي محافظة القدس، اندلعت مواجهات ليلية مع قوات الاحتلال في بلدة سلوان.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي البستان وأطلقت الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية بالمكان، ما أدى إلى اندلاع مواجهات هناك، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.