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الاحتلال يعيد فتح معبر بيت حانون

تاريخ النشر: 09/08/2022 - 09:18

الاحتلال يعيد فتح معبر بيت حانون
إعادة فتح المعبر بعد إغلاقه 8 أيام (gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، فتح معبر بيت حانون "ايرز" لجميع الفئات، بحسب ما أعلنت هيئة الشؤون المدنية.

وأغلقت سلطات الاحتلال معبر بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة بشكل كامل منذ 8 أيام ضمن حالة التأهب القصوى التي أعلن عنها جيش الاحتلال على طول حدود القطاع ومستوطنات "غلاف غزة"، بعد اعتقال القيادي في حركة الجهاد بسام السعدي في جنين والعدوان على قطاع غزة.

ويمر نحو 20 ألف فلسطيني يحملون تصاريح عمل في إسرائيل، في المعبر يوميا. حيث يخسر العمال يوميا نحو 3 ملايين شيكل، جراء توقفهم عن العمل بسبب منعهم من المرور عبر المعبر.

وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة "بعد تقييم الوضع الأمني، تقرر فتح معبر إيريز لمرور العمال وحاملي التصاريح من قطاع غزة إلى إسرائيل".

وكانت سلطات الاحتلال قد قررت في أيا/مايو الماضي، استئناف حركة العمال والتجار الفلسطينيين من حاجز بيت حانون.

وأغلق الاحتلال الإسرائيلي معبر بيت حانون أمام العمال والتجار الفلسطينيين، وذلك في خطوة عقاب جماعي، بعد تصعيد الاحتلال قمعه في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

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#معبر بيت حانون
#قطاع غزة
#الاحتلال
#العدوان على غزة

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