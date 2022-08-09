مخيم شعفاط: العثور على جثة شخص في شقة سكنية مشتعلة

عُثر على جثة شخص، في الستينيات من العمر، في شقة سكنية بمخيم شعفاط قرب القدس بعد أن اشتعلت فيها النار، فجر اليوم الثلاثاء.

ووفقا للمعلومات المتوفرة أصيب شخصان آخران بصورة طفيفة.

وأفاد الناطق الرسمي للإعلام العربي في سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية أن "طواقم الإطفاء والإنقاذ عملت، فجر اليوم، على إخماد حريق في شقة سكنية بالطابق الخامس من بناية مكونة من 12 طابقا في مخيم شعفاط شرق القدس".

وأضاف أن "الطواقم وخلال عملية تمشيط داخل الشقة المشتعلة عثرت على شخص فارق الحياة، ونُقل للطواقم الطبية. ويجري تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع هذا الحريق".

يذكر أن الفتى عمر محمود أحمد بيراوي (17 عاما) من مدينة يطا في الضفة الغربية لقي مصرعه، فجر يوم 26 تموز/ يوليو 2022 ، إثر تعرضه للاختناق بعد استنشاق دخان انبعث من حريق داخل متجر "سوبر ماركت" كان يعمل فيه في منطقة رأس خميس بمخيم شعفاط ما بين بلدتي عناتا وشعفاط ضمن حدود القدس.