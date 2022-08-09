  2. فلسطينيات
  3. أخبار

مخيم شعفاط: العثور على جثة شخص في شقة سكنية مشتعلة

تاريخ النشر: 09/08/2022 - 09:28

مخيم شعفاط: العثور على جثة شخص في شقة سكنية مشتعلة
من مكان الحريق بشعفاط، فجر اليوم (طاقم الإطفاء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

عُثر على جثة شخص، في الستينيات من العمر، في شقة سكنية بمخيم شعفاط قرب القدس بعد أن اشتعلت فيها النار، فجر اليوم الثلاثاء.

ووفقا للمعلومات المتوفرة أصيب شخصان آخران بصورة طفيفة.

وأفاد الناطق الرسمي للإعلام العربي في سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية أن "طواقم الإطفاء والإنقاذ عملت، فجر اليوم، على إخماد حريق في شقة سكنية بالطابق الخامس من بناية مكونة من 12 طابقا في مخيم شعفاط شرق القدس".

وأضاف أن "الطواقم وخلال عملية تمشيط داخل الشقة المشتعلة عثرت على شخص فارق الحياة، ونُقل للطواقم الطبية. ويجري تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع هذا الحريق".

يذكر أن الفتى عمر محمود أحمد بيراوي (17 عاما) من مدينة يطا في الضفة الغربية لقي مصرعه، فجر يوم 26 تموز/ يوليو 2022 ، إثر تعرضه للاختناق بعد استنشاق دخان انبعث من حريق داخل متجر "سوبر ماركت" كان يعمل فيه في منطقة رأس خميس بمخيم شعفاط ما بين بلدتي عناتا وشعفاط ضمن حدود القدس.

بودكاست عرب 48

#القدس
#مخيم شعفاط
#حرائق
#ضحايا الحرائق

مخيم شعفاط: العثور على جثة شخص في شقة سكنية مشتعلة

حوارات

حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"
حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"

2022-07-30

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة
حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة

2022-07-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اقتحامات للأقصى وهدم منشآت سكنية بالقدس والأغوار
اقتحامات للأقصى وهدم منشآت سكنية بالقدس والأغوار

2022-08-09

نابلس: 3 شهداء و40 إصابة باقتحام قوات الاحتلال للبلدة القديمة
نابلس: 3 شهداء و40 إصابة باقتحام قوات الاحتلال للبلدة القديمة

2022-08-09

مواجهات واعتقالات في الضفة والقدس
مواجهات واعتقالات في الضفة والقدس

2022-08-09

الأكثر قراءة

45 شهيدا في العدوان على غزة: اتفاق لوقف إطلاق النار يدخل حيّز التنفيذ

45 شهيدا في العدوان على غزة: اتفاق لوقف إطلاق النار يدخل حيّز التنفيذ

2022-08-08
القدس: مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في العيزرية

القدس: مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في العيزرية

2022-08-08
إسرائيل: فرصة سياسية مقابل غزة لدفع تبادل أسرى

إسرائيل: فرصة سياسية مقابل غزة لدفع تبادل أسرى

2022-08-08
فتح المعابر مع غزة ورفع متدرج للتقييدات بالجنوب

فتح المعابر مع غزة ورفع متدرج للتقييدات بالجنوب

2022-08-08
الاحتلال يقتحم رمّانة لهدم منزلي الأسيرين الرفاعي وأبو شقير

الاحتلال يقتحم رمّانة لهدم منزلي الأسيرين الرفاعي وأبو شقير

2022-08-08