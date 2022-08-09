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مواجهات واعتقالات في الضفة والقدس

تاريخ النشر: 09/08/2022 - 11:19

مواجهات واعتقالات في الضفة والقدس
مداهمات واقتحامات بالضفة (جيش الاحتلال)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما اندلعت مواجهات في بعض المناطق أسفرت عن إصابات وعشرات حالات الاختناق.

وذكر جيش الاحتلال في بيان أن قواته نفذت بالتعاون مع جهاز الأمن العام "الشاباك" نشاطا عسكريا في عدة مناطق في الضفة لاعتقال مطلوبين يشتبه في ضلوعهم بنشاطات مسلحة، حيث عملت القوات في بلدات عنتا وذنابة، وحوسان، ونابلس، والخليل.

وزعم جيش الاحتلال ضبط وسائل قتالية وأسلحة كانت ستستعمل ضد الجيش والمستوطنين، كما تمت مصادرة سيارة يشتبه بانها مسروقة.

وأفاد نادي الأسير باعتقال قوات الاحتلال عددا من الشبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

كما قامت قوات الاحتلال باقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها واحتجاز قاطنيها وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية.

واعتقلت قوات الاحتلال محمد أمجد زعول بعد مداهمة منزله في بلدة حسوان قضاء بيت لحم.

ومن محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال عبد الرحمن عودة الحين بعد مداهمة منزله في عزبة الجراد.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل، بينما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية، قرية برقة شرق المدينة، وسط إطلاق قنابل الغاز السام، وقنابل الصوت، صوب منازل المواطنين.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الفتيين محمد الفاخوري وقيس عرار من بلدة العيسوية.

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#الضفة الغربية
#الاحتلال
#المقاومة الشعبية
#اعتقالات

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