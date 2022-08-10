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هدم في شعفاط مواجهات واعتقالات بالضفة

تاريخ النشر: 10/08/2022 - 09:09

هدم في شعفاط مواجهات واعتقالات بالضفة
مداهمات واقتحامات بالضفة (جيش الاحتلال)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها مواجهات مع قوات الاحتلال التي اعتقلت عددا من الفلسطينيين، فيما هدمت جرافات بلدية الاحتلال منزلا قيد الإنشاء في مخيم شعفاط بحجة البناء دون ترخيص.

واقتحمت قوات الاحتلال ترافقها جرافات منطقة رأس خميس في مخيم شعفاط، حيث قامت آليات الاحتلال بتجريف وهدم قاعدة أرضية لمنزل قيد الإنشاء لعائلة حمود في المخيم.

إلى ذلك، تواصلت المواجهات الليلية في بعض مناطق الضفة بين شبان وجنود الاحتلال، فيما أطلق مسلحون النار تجاه حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، فجر اليوم.

وتضرر عدد من مركبات وحافلات المستوطنين جراء 6 هجمات بالحجارة في ساعة واحدة بالضفة، فجر اليوم.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عند مدخل مدينة دورا جنوب الخليل المحتلة، بينما في محافظتي رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: كرم سامي النعسان، وأحمد نعمان أبو نعيم، وفضل حامد أبو عليا، من بلدة المغير، ومحمد علي زايد من قرية دير جرير، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت شابا "لم تعرف هويته" عند مدخل قرية عابود شمال غرب رام الله.

ومن محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، صباح اليوم، مواطنين من بلدة جبع.

وذكر نادي الأسير، أن قوات الاحتلال اعتقلت رازي غسان صقر علاونة، وعباس أحمد خليلية من جبع، على حاجز عسكري قرب رام الله.

إلى ذلك، أغلقت قوات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء، حاجز "الكونتينر" العسكري، شمال شرق بيت لحم، والذي يفصل جنوب الضفة عن وسطها.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار في بيت لحم حسن بريجية، بأن جنود الاحتلال أغلقوا الحاجز أمام مرور المركبات دون معرفة الأسباب، ما تسبب في أزمة مرورية خانقة، في الشارع الرابط بين جنوب ووسط وشمال الضفة الغربية.

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