مستوطنون يقتحمون الأقصى واعتقالات بالضفة

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الخميس، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي شنت فجرا، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللها اعتقال عددا من الشبان.

وأفاد نادي الأسير بمداهمات بالضفة واقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية، فيما تم اعتقال 12 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

واعتقلت قوات الاحتلال، خمسة مواطنين من محافظة بيت لحم.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت كل من: محمد فواز المشايخ، ومالك جمال محمد علان، ومجدي مصطفى علي أبو عمر من منطقة الجداول في بيت جالا غرب بيت لحم، إضافة إلى اعتقال مجدي أبو عكر، وحمزة عبد العزيز أبو سرور، من مخيم عايدة.

ومن محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال محمد الحج محمد وشقيقه محمود الحج محمد من بلدة المغير، وذلك بعد أن اقتحمت منزل العائلة وفتشه وأخضعت قاطنيه لتحقيقات ميدانية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عمار محمد رواجبة، وراني محمد هديب من مخيم العروب وعبد عمران ناصر من مدينة الخليل.

ومن محافظة طولكرم اعتقلت قوات الاحتلال أنس الأشقر من بلدة صيدا وجهاد محمد خريوش من مخيم طولكرم.

وفي القدس المحتلة، اقتحم عشرات المستوطنين، المسجد الأقصى، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال التي واصلت فرضت تقييدات على دخول الفلسطينيين للمسجد، وتقييدات على تحركهم في ساحات الحرم خلال الاقتحامات.

وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية، فإن مجموعات من المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وفرضت شرطة الاحتلال قيودا على دخول الفلسطينيين للمسجد الأقصى، واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية، وواصلت منع العشرات من الدخول إليه لفترات متفاوتة.

ودعا نشطاء وفعاليات مقدسية إلى تكثيف شد الرحال والرباط الدائم في المسجد الأقصى، لصد اقتحامات المستوطنين المتواصلة، ومواجهة مخططات الاحتلال التهويدية.