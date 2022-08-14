مصرع طفل (10 أعوام) غرقا في أريحا

لقي طفل من مدينة القدس، يبلغ من العمر 10 سنوات، مساء الأحد، مصرعه، غرقا في بركة سباحة داخل "فيلا" بمدينة أريحا في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات في بيان صحافي، إن "غرفة العمليات في شرطة المحافظة تلقت بلاغا بوصول الطفل في حالة حرجة، حيث جرى نقله إلى إحدى مستشفيات القدس"، مضيفا أن "الأطباء أعلنوا وفاته لاحقا".

وأشار إلى أنه "جارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول".