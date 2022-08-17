عائلة الشهيد محمد شحام تلزم الاحتلال بتشريح جثمانه

وافقت محكمة الصلح في القدس المحتلة، اليوم الأربعاء، على طلب عائلة الشحام تشريح جثمان نجلها الشهيد محمد الذي أعدمته قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام في بلدة كفر عقب بالقدس المحتلة.

وقال المحامي مدحت ديبة، الذي تقدم بالطلب إلى المحكمة، إن محكمة الاحتلال وافقت على تشريح جثمان الشهيد محمد، خلال ثلاثة أيام من تاريخ اليوم، في معهد أبو كبير وبحضور طبيب فلسطيني مرشح من قبل العائلة.

وأضاف ديبة أن المحكمة وافقت أيضا على تحديد مكان الجثمان والسماح لذويه بإلقاء النظرة الأخيرة عليه، قبل أن يتم تشريحه.

وأوضح ديبة أن العائلة تقدمت بقضيتين حول اغتيال الشهيد شحام، إحداهما التحقيق بظروف استشهاده، والثانية تسليم جثمانه.

وكانت جلسة عقدت في محكمة الصلح، حيث أعلنت العائلة تشكيل فريق قانوني حول ظروف اغتيال الشهيد محمد شحام.

يشار إلى أن قوات الاحتلال أعدمت الشاب شحام قبل يومين داخل منزله في بلدة كفر عقب، وأشارت عائلته إلى أن الجنود تعمدوا إطلاق النار على رأسه وتركه ينزف حوالي أربعين دقيقة، وتم احتجاز جثمانه من حينه.

وجاء ذلك بعد أن اختطف محمد من قبل قوات الاحتلال التي تركته ينزف في المنزل، واعتقلته دون أن تقدم له الإسعافات، حيث أعلن عن استشهاده لاحقا.

زعمت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن الشاب شحام حاول طعن عناصر القوة الخاصة التي قامت باقتحام منزل عائلته وإجراء تفتيشات، حيث قام عنصر من حرس الحدود بإطلاق النار صوبه وأصابه مباشرة بالرأس.