38 معتقلا وإصابات بمواجهات مع الاحتلال بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات بالضفة الغربية طالت 38 فلسطينيا، فيما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بعض المناطق أسفرت عن إصابة العشرات بحالات اختناق، وكذلك إصابات متفاوتة بالرصاص الحي.

وأفاد نادي الأسير باقتحامات ومداهمات لقوات الاحتلال بالضفة تخلها اقتحام وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها للتحقيق الميداني، فيما اعتقل 38 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بزعم المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال 22 شابا من بلدة تقوع قضاء بيت لحم، وهم: الشقيقان سليمان خالد العمور وأحمد، وسفيان عودة الله العمور، والشقيقان محمد عماد العمور وخليل، وبراء رائد العمور، والشقيقان انس عادل العمور ومحمد، محمود علي العمور، ومحمود ذيب العمور، ومؤمن راتب العمور، وطلال عيسى العمور ونجله سند، ومحمد رياض العمور، والشقيقان بهاء خالد البدن وحسين، وخليل داود أبو مفرح، ووجدي سامر البدن، ورياض عماد البدن، وإبراهيم فؤاد الصباح، ومحمد سليمان الشاعر، وموسى محمد العمور.

ومن محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال 11 فلسطينيا من بلدة يعبد، بينهم أسرى محررون وسط اندلاع مواجهات وإصابة العشرات بحالات الاختناق.

وذكر نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: مجد عبد الرحمن بعجاوي، ومحمد عيسى بعجاوي، وأمير كامل عطاطرة، وعلي بعجاوي، وهادي بلال زيد الكيلاني، ونسيم محمد سعيد قبها، ونسيم مهند عمارنة، ومحمد ماهر ابو بكر، ونزار حمارشة، واحمد عز الدين عمارنة، وجعفر يوسف عبادي، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها.

واندلعت مواجهات في البلدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

ونصبت قوات الاحتلال، حاجزا عسكريا مفاجئ على مدخل قرية رمانة، وشرع الجنود بتوقيف مركبات المواطنين وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها.

وفي محافظة نابلس، أصيب ثلاثة أشخاص بينهم فتيان، صباح اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامها مخيم بلاطة.

وأفاد مدير الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن ثلاثة مواطنين بينهم فتيان أصيبوا بالرصاص الحي اثنان في الفخذ وواحد بالقدم، خلال اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة، ووصف وضعهم بالمستقر.

وكانت، قوات الاحتلال، قد اقتحمت، مخيم بلاطة للاجئين، وحاصرت أحد المنازل في حارة الجماسين.

واعتقلت قوات الاحتلال فجرا المواطن وليد أبو ليل من حي رفيديا، والأسير المحرر عثمان الخليلي من حي الضاحية، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

ومن محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسيرين المحررين حمزة عواد من كوبر، وعلي منير حمدان من بيت سيرا، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

ومن محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد صريح حسن محاميد من ضاحية اكتابا شرق المدينة، بعد أن داهمت منزله وفتشته.