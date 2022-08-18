اقتحامات للأقصى واعتقالات بالضفة

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي شنت مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من الشبان.

وأفادت دائرة الأوقاف، بأن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى منذ الصباح، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية قبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وفرضت شرطة الاحتلال قيودها على دخول الفلسطينيين للمسجد الأقصى، واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية، كما فرضت تقييدات على تحركهم وتنقل خلال اقتحامات المستوطنين لساحات الحرم.

وتواصل سلطات الاحتلال إبعاد عشرات الشبان والنساء عن المسجد الأقصى لفترات متفاوتة تصل أحيانا إلى ستة أشهر، بهدف التضييق على رواده، وتفريغ المسجد، لإتاحة المجال للمستوطنين للاستفراد به.

ميدانيا في الضفة الغربية، شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واقتحامات بمناطق مختلفة بالضفة تخللها مواجهات في بعض المناطق، فيما اقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية.

وأفاد نادي الأسير باعتقال قوات الاحتلال 12 فلسطينيا بينهم قيادات من حركة حماس، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

من محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال محمد عبد الرؤوف حمدان من عرابة، والأسير المحرر نزيه سعيد أبو عون من جبع، وأحمد رضا أبو سلامة من فقوعة، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

واندلعت مواجهات في بلدة جبع بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز والصوت والأعيرة المعدنية باتجاههم، ما أدى إلى إصابة العديد منهم بحالات اختناق.

وفي السياق ذاته، كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في محيط بلدات وقرى عرابة، ويعبد، ومركة، والجربة، وعنزة، وصانور.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال خالد عماد فرج، بعد أن داهمت منزل والده وفتشته في مخيم الدهيشة.

ومن محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان، حيث اقتحمت القوات بلدة دورا، واعتقلت الشابين أنس تيسير العواودة، ومعتصم غازي الشوامرة، كما اعتقلت باسم محمد المسالمة من بلدة بيت عوا، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.

كما استولت قوات الاحتلال على "حفار" تابع لوزارة الزراعة أثناء عمله في استصلاح أراضي بمسافر يطا.

وقال منسق لجان الحماية والصمود فؤاد العمور، إن قوات الاحتلال استولت على "الحفار"، الذي يعمل في استصلاح اراضي قرية الديرات المهددة بالاستيطان.