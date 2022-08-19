انتشال جثة شاب من بئر غرب رام الله

انتشلت طواقم الدفاع المدني في محافظة رام الله والبيرة جثة الشاب خالد عبيد الله العزازنة من سكان قرية واد سلمان بعد أن فقدت آثاره، من بئر في قرية بيت نوبا غرب رام الله، الليلة الماضية.

وفي التفاصيل، تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال جثة الشاب من بئر بعمق سبعة أمتار في جبال بيت نوبا غرب مدينة رام الله.

وأفاد ضابط الموقع أن الطواقم وجدت بعض مقتنيات تخص الشخص المتوفي في محيط البئر وبدأت الطواقم بعملية شفط المياه وتصريفها حتى تمكنت من العثور على جثة الشاب وانتشالها.

وأوضح الضابط أنه جرى استدعاء جهات الاختصاص للتحقيق في هذا الحدث.