صرف المنحة القطرية للمتعففين في قطاع غزة الأحد

أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي، اليوم السبت، أن صرف دفعة شهر آب/ أغسطس من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة، سبدأ يوم غد، الأحد.

وقال العمادي، على موقع اللجنة الإلكتروني، إنّ المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وذكر أنّ عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعاقت دخول المنحة القطرية لغزة لثلاثة أشهر وذلك في إطار الضغط على القطاع، عقب عدوان العام الماضي، في أيار/ مايو 2021.

والمنحة عامل مساعد للأسر الفقيرة في غزة لإعانتها في ظل الظروف الاقتصادية القاسية التي يعاني منها غالبية السكان في القطاع المحاصر.