مواجهات واعتقالات في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما اندلعت مواجهات في بعض المناطق خلفت عشرات حالات اختناق جراء قمع الاحتلال الشبان بالغاز المسيل للدموع.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اقتحمت عشرات المنازل في الضفة وعبثت بمحتوياتها، كما أخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

وذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت 7 فلسطينيين جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بزعم المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

فمن محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات صباح اليوم الأحد، أربعة فتية من بلدة بيت فجار.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: حمادة جمال حسن (16 عاما)، وعلي جهاد ثوابتة، ووديع محمود محمد الشيخ، ويوسف محمد ثوابتة، وجميعهم يبلغون من العمر (15 عاما)، بعد أن داهمت منازل ذويهم، وفتشتها.

ومن محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال قتيبة جلال البياري، وأحمد عبد المجيد صلاح، عند حاجز عسكري على مدخل عين يبرود.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا قرب بلدة يعبد قضاء جنين وكثفت من تواجدها العسكري.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا مجهول الهوية أثناء مروره على حاجز "دوتان"، فيما كثفت من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات رمانة، وزبوبا، وتعنك، والطيبة غرب جنين، وبالقرب من بلدتي يعبد وعرابة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عبد الرحمن اشتية بعد أن نصبت حاجزا طيارا قضاء نابلس.

إلى ذلك، اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال، فجرا، بلدة سلواد قضاء رام الله.

وأفاد شهود عيان بأن عددا كبيرا من الجيبات العسكرية وحاملات الجنود، اقتحمت بلدة سلواد، قبل أن تغلق مداخلها وتمنع المركبات من الدخول أو الخروج منها، عقب عملية إطلاق نار من مسلحين استهدف حافلة للمستوطنين قرب البلدة.

وقامت قوات الاحتلال بعمليات تمشيط في المناطق الجبلية بين البلدة وواد عيون الحرامية شمالي شرقي رام الله، بحثا عن منفذ عملية إطلاق النار.

واندلعت مواجهات ليلية مع قوات الاحتلال في قرية حوسان قضاء بيت لحم.

وتركزت المواجهات في منطقة "المطينة" عند المدخل الشرقي للقرية، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.