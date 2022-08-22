الاحتلال يسلّم جثمان الشهيدة مي عفانة الثلاثاء

تسلِّم سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، جثمان الشهيدة مي يوسف عفانة (29 عاما)، الثلاثاء، بحسب ما أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية في بيان صدر عنها، مساء الإثنين.

وأعلنت الهيئة في البيان أنه "وضمن المتابعة الحثيثة التي تقوم بها الهيئة من أجل استعادة جثامين الشهداء، سيتم استلام جثمان الشهيدة مي عفانة من بلدة أبو ديس بمحافظة القدس، من قبل طواقم الهيئة العامة للشؤون المدنية وذوي الشهيدة على حاجز الزعَيم يوم غد الثلاثاء على الساعة الخامسة مساء".

واستشهدت مي عفانة في 16 من حزيران/ يونيو برصاص الاحتلال، بزعم أنها حاولت تنفيذ عملية طعن ودهس، قرب قرية حزما شمال شرق القدس.

والشهيدة عفانة من بلدة أبو ديس شمال شرق القدس، طبيبة صحة نفسية ومحاضرة في كلية جامعة الاستقلال.

وبحسب معطيات مؤسسات حقوقية فلسطينية تعنى بشؤون الشهداء والأسرى، فإن قوات الاحتلال احتجزت منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2015، جثامين أكثر من 250 فلسطينيا، استشهدوا أو أعدموا ميدانيا برصاص قوات الاحتلال، وأفرجت عن بعضهم لاحقا.