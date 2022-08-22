مواجهات واعتقالات طالت 18 فلسطينيا بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية الليلة الماضية وفجر اليوم الإثنين، حملة اقتحامات ومداهمات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها مواجهات في بعض المناطق خلفت إصابات وحالات اختناق، كما اعتقلت عددا من الشبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية.

وأفاد نادي الأسير باقتحام قوات الاحتلال عشرات المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانيا، فيما جرى اعتقال 18 فلسطينيا وتحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

ومن محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال 11 فلسطينيا بينهم فتية خلال مداهمات واقتحامات لبلدت بالمحافظة.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت: أشرف مصطفى صلاح، ونجله مصطفى، وابراهيم محمود صلاح، ونجله مهدي، وجعفر يعقوب دعدوع ونجله إبراهيم وهو أسير محرر، وعطا صبيح، ونجله عبد الله من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، إضافة إلى شادي علي عساكرة، ومحمود سالم صباح، وعيسى مصطفى العروج من منطقة العساكرة.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس وداهمت أحد المنازل في شارع تل واعتقلت الأسيرة المحررة فلسطين فريد عبد اللطيف نجم.

كما اقتحمت قوة أخرى بلدة زواتا، واعتقلت الأسير المحرر زاهر موسى.

ومن محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال، بلال عبد العزيز صالح نايفة، بعد أن داهمت منزله في مخيم طولكرم.

وحطمت قوات الاحتلال خلال اقتحامها المخيم عددا من مركبات السكان المصطفة على طول الشارع الرئيسي.

واعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان من برقة، قضاء رام الله.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية برقة واعتقلت: هيثم أحمد عفون بركات، ومحمد زكي نعمان بركات، واسلام عبد الكريم طه معطان، وعبد الجبار محمد نوابيت، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.