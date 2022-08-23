مواجهات بسلواد واعتقالات بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما اندلعت مواجهات في بلدة سلواد قضاء رام الله خلال التصدي لقوة عسكرية خاصة التي اقتحمت البلدة.

وأفاد مواطنون، بأن عشرات الجنود يرافقهم عدد من قصاصي الأثر قاموا بأعمال بحث وتمشيط في بلدة سلواد، بحثا عن منفذين عملية إطلاق النار أول أمس.

وشهدت البلدة مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال تخللها إطلاق الجنود للرصاص الحي وقنابل الإنارة.

وتجري قوات الاحتلال أعمال بحث عن كاميرات المنازل والمحال التجارية بغرض مصادرتها.

وكانت حافلة مصفحة للمستوطنين تضررت أول أمس جراء تعرضها لإطلاق نار قرب بلدة سلواد، وانسحاب المنفذ.

وعلى صعيد الاعتقالات، أفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال شنت حملة اقتحامات بالضفة تخللها اعتقال عددا من الفلسطينيين جرى تحويلها للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

فمن محافظة أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، فتيين من قرية فصايل.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتيين أدهم عايش نواورة، وإبراهيم عدنان نواورة، عقب اقتحامها قرية فصايل شمال أريحا فجرا، ومداهمة منزلي ذويهما.

ومن محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات ثلاثة أسرى محررين من بلدة الخضر، وهم: أحمد محمود صلاح، وشقيقه أشرف، ومحمد عمر صلاح بعد اقتحام منازلهم.

وأصيب، فجرا، عامل من بلدة تياسير، برضوض في الأطراف السفلية، بعد أن اصطدمت مركبة عسكرية بمركبة تقل عمالا فلسطينيين.

وأفادت مصادر طبية، بأن شابا أصيب برضوض في الأطراف السفلية، خلال تواجده في مدينة طوباس، نقل إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

كما اعتقلت قوات الاحتلال أسيرين محررين من طوباس بعد أن داهمت منزليهما في المدينة.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن قوات الاحتلال اعتقلت فازع محمد صوافطة، ونادر مصطفى صوافطة بعد أن داهمت منزليهما.