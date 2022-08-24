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الأغوار: الاحتلال يقتحم الوادي الأحمر ويطرد سكّانه

تاريخ النشر: 24/08/2022 - 22:15

الأغوار: الاحتلال يقتحم الوادي الأحمر ويطرد سكّانه
آليات للاحتلال في الوادي الأحمر (أرشيفية - وفا)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

اقتحمت ما تسمى بـ"الإدارة المدنية"، مدعومة بقوة من جيش الاحتلال الإسرائيليّ، مساء الأربعاء، منطقة الوادي الأحمر، شمال فصايل بالأغوار الوسطى، وطردت العائلات الفلسطينية منها.

وأفادت مصادر حقوقية، بأن الاحتلال اقتحم المنطقة، وطرد العائلات الفلسطينية منها، بعد ساعات من هدم خيامها.

وأضافت المصادر أن هذه العائلات هي ذاتها التي هدم لها الاحتلال منشآتها السكنية، وحظائر ماشيتها صباحا، بحجة عدم الترخيص.

وحذر حقوقيون وناشطون مهتمون بتوثيق انتهاكات الاحتلال في الأغوار، من أن هذه الخطوة هي باكورة نشاط استيطاني كبير يستهدف المنطقة.

وأجمع ناشطون حقوقيون على أن هذه سياسة تهجير كامل لسكان الأغوار، وتهويدها، تمهيدا لنشاطات استيطانية في الوقت القريب.

وكان الاحتلال أزال، مساء اليوم، ركام الهدم الذي طال المنشآت السكنية، وحظائر الماشية، قبل أن يطرد سكانها منها.

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#الوادي الأحمر
#الأغوار
#طرد العائلات الفلسطينية
#الاحتلال الإسرائيليّ
#الضفة الغربية المحتلة
#إسرائيل

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