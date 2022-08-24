مواجهات واعتقالات بالضفة واشتباكات في جنين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها مواجهات في بعض المناطق واعتقال عددا من الفلسطينيين، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة خلال التصدي لقوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة جنين ومخيمها.

وأفاد جيش الاحتلال باعتقال 14 فلسطينيا من الضفة جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية، كما زعم ضبط أسلحة ووسائل قتالية.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اقتحمت في ساعات الفجر بلدات مختلفة في محافظات، نابلس والخليل، ورام الله، وجنين، وشنت حملة اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، وسط اندلاع اشتباكات ومواجهات أعنفها في مخيم جنين.

وفي محافظة جنين، نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة في المخيم.

واقتحمت قوات إسرائيلية خاصة مخيم جنين، وحاصرت أحد المنازل في المخيم.

ووصلت تعزيزات عسكرية مخيم جنين، وسط تبادل لإطلاق النار بين مسلحين فلسطينيين وقوات الاحتلال.

وقالت كتائب شهداء الأقصى وسرايا القدس - كتيبة جنين، إنهما خاضتا اشتباكات مسلحة مع جنود الاحتلال في ازقة وشوارع مخيم جنين.

ووفقا لنادي الأسير، فإن قوات الاحتلال اعتقلت من مخيم جنين كل من: عماد أبو الهيجا، وعصام أبو خليفة، ومجدي حويل، وكاظم حويل، وصهيب عيسى.

ومن محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر مصطفى نخلة عقب اقتحام منزله في مخيم الجلزون، والأسير المحرر أحمد حجاج الريماي من بلدة بيت ريما، وهو أمضى 17 عاما في سجون الاحتلال، إلى جانب المحرر عاصم الكعبي من مدينة البيرة والذي أمضى 18 عاما في السجون.

كما اعتقل الشاب محمد عزات عقب مداهمة منزله خلال اقتحام بلدة سلواد التي شهدت مواجهات عنيفة، حيث صادرت قوات الاحتلال مركبة خلال اقتحامها للبلدة.

وسلمت قوات أخرى ثلاثة شبان بلاغات لمراجعة مخابراتها خلال اقتحام بلدة المزرعة الغربية قضاء رام الله.

وفي نابلس، اعتقل الأسير المحرر منتصر الشنار عقب اقتحام منزله في المدينة، فيما اعتقل المحرر عوني الشخشير من منزله في منطقة رأس العين.

واعتقل الأسير المحرر محمد مصطفى النجار عقب اقتحام منزله في مخيم العزة وسط بيت لحم.

وفي محافظة الخليل، أصيب عشرات من السكان بالاختناق بينهم أطفال، جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب السكان ومنازلهم، خلال مواجهات اندلعت في مخيم العروب.

وتمركزت قوات الاحتلال عند مدخل المخيم، واعتلت أسطح المنازل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، حيث أصيب عدد من أصحابها بالاختناق جراء استنشاق الغاز بينهم أطفال.

وأصيب شاب بجروح وصفت بالمتوسطة، في ساعات متأخرة من الليل، خلال مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان، وقوات الاحتلال، في بلدة أبو ديس شرقي القدس المحتلة.

وبحسب مصادر طبية، فإن الشاب أصيب برصاصة "مطاطي" في رأسه، خلال المواجهات التي اندلعت في البلدة بعد تشييع جثمان الشهيدة مي عفانة.