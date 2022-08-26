الضفة: إصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال

أصيب فلسطينيون بجروح وحالات اختناق إثر مواجهات نشبت مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة.

وأفادت جمعية "الهلال الأحمر"، بأن طواقمها الطبية تعاملت مع 32 إصابة خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في كفر قدوم ونابلس.

وفي كفر قدوم، أصيب 5 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إثر قمع قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وفي بيت دجن شرق نابلس، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة مناهضة للاستيطان.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر، أحمد جبريل، قوله إن "18 مواطنا أصيبوا بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، جرى علاجهم ميدانيا".

وفي بلدة بيتا جنوب نابلس، نشبت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال؛ دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وعلى أراضي منطقة "أبو لوقا" شرق طولكرم، قمعت قوات الاحتلال وقفة احتجاجية ضد اعتداءات المستوطنين، إذ أطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع والعيارات المدنية المغلفة بالمطاط والرصاص الحي باتجاه المتظاهرين، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

ونظمت الوقفة الاحتجاجية بدعوة من فصائل العمل الوطني وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان والفعاليات الوطنية والهيئات المحلية في طولكرم، بالتعاون مع بلدية بيت ليد، حيث أدى المشاركون صلاة الجمعة في المنطقة بمشاركة رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان.

وفي بلدة بيت أمر شمال الخليل، أصيب عدد من الشبان بالرصاص خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال، وجرى إحالتهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال بعد اقتحامها منزلا في حي رأس خميس بالمخيم.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيلة للدموع نحو مركبات المواطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المكان.