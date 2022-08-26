  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الضفة: إصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال

تاريخ النشر: 26/08/2022 - 16:26

الضفة: إصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال
قوات الاحتلال تقمع وقفة احتجاجية شرق طولكرم (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب فلسطينيون بجروح وحالات اختناق إثر مواجهات نشبت مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة.

وأفادت جمعية "الهلال الأحمر"، بأن طواقمها الطبية تعاملت مع 32 إصابة خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في كفر قدوم ونابلس.

وفي كفر قدوم، أصيب 5 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إثر قمع قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وفي بيت دجن شرق نابلس، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة مناهضة للاستيطان.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر، أحمد جبريل، قوله إن "18 مواطنا أصيبوا بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، جرى علاجهم ميدانيا".

وفي بلدة بيتا جنوب نابلس، نشبت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال؛ دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وعلى أراضي منطقة "أبو لوقا" شرق طولكرم، قمعت قوات الاحتلال وقفة احتجاجية ضد اعتداءات المستوطنين، إذ أطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع والعيارات المدنية المغلفة بالمطاط والرصاص الحي باتجاه المتظاهرين، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

ونظمت الوقفة الاحتجاجية بدعوة من فصائل العمل الوطني وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان والفعاليات الوطنية والهيئات المحلية في طولكرم، بالتعاون مع بلدية بيت ليد، حيث أدى المشاركون صلاة الجمعة في المنطقة بمشاركة رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان.

وفي بلدة بيت أمر شمال الخليل، أصيب عدد من الشبان بالرصاص خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال، وجرى إحالتهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال بعد اقتحامها منزلا في حي رأس خميس بالمخيم.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيلة للدموع نحو مركبات المواطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المكان.

بودكاست عرب 48

#مواجهات
#الضفة
#نابلس
#كفر قدوم
#بيت دجن
#بيتا
#مخيم شعفاط
#بيت أمر
#الاحتلال

حوارات

روضة غنايم تستعيد ذاكرة حيفا.. أحياء بيوت وناس
روضة غنايم تستعيد ذاكرة حيفا.. أحياء بيوت وناس

2022-08-20

حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري
حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري

2022-08-13

حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"
حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"

2022-07-30

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"توتّر شديد" في سجون الاحتلال بعد إجراءات ضدّ الأسرى
"توتّر شديد" في سجون الاحتلال بعد إجراءات ضدّ الأسرى

2022-08-26

"أونروا" تعلن أنها "تواجه تهديدا وجوديًّا": إجراءات التقشّف وصلت آخرها
"أونروا" تعلن أنها "تواجه تهديدا وجوديًّا": إجراءات التقشّف وصلت آخرها

2022-08-26

لمواجهة تداعيات كورونا: السلطة الفلسطينية تعلن حالة الطوارئ لـ30 يوما بالضفة
لمواجهة تداعيات كورونا: السلطة الفلسطينية تعلن حالة الطوارئ لـ30 يوما بالضفة

2022-08-25

الأكثر قراءة

المعارف الإسرائيلية تطالب بإزالة خرائط يظهر فيها

المعارف الإسرائيلية تطالب بإزالة خرائط يظهر فيها "الخط الأخضر"

2022-08-25
إرهابيو

إرهابيو "شبيبة التلال" يستولون على أرض خاصة لإقامة بؤرة استيطانية قرب عيلبون

2022-08-25
العثور على جثة شابة قرب الرملة

العثور على جثة شابة قرب الرملة

2022-08-25
منظمة إنجيلية مقرها مستوطنة تستولي على أراض بملكية فلسطينية

منظمة إنجيلية مقرها مستوطنة تستولي على أراض بملكية فلسطينية

2022-08-25
حالة الطقس: موجة الحر تشتد وتتواصل حتى الثلاثاء

حالة الطقس: موجة الحر تشتد وتتواصل حتى الثلاثاء

2022-08-25