بحرية الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين في غزة وتُغرِق أحدها

أغرقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، السبت، مركب صيد قبالة شاطئ بحر مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

جاء ذلك بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، نقلا عن مصادر في قطاع غزة.

وأفادت المصادر بأن زوارق الاحتلال الحربية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين في بحر مدينة رفح، وأغرقت مركب صيد غرب الميناء يعود للصياد عمر البردويل.

يذكر أن بحرية الاحتلال تتعمد يوميًا استهداف الصيادين وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد في بحر قطاع غزة.

وتلاحق قوات الاحتلال صيادي الأسماك بشكل متكرر، بذريعة تجاوزهم مساحة الصيد المسموحة التي تقدر بنحو 6 أميال في بحر شمال القطاع، و15 في الجنوب.

ولم يصدر تعليق فوري من جيش الاحتلال الإسرائيلي حول استهداف المراكب الفلسطيني.