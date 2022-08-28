للأسبوع الثاني: آلاف العمال الفلسطينيين يحتجون عند حواجز الاحتلال

احتج آلاف العمال الفلسطينيين فجر اليوم الأحد، عند المعابر وحواجز الاحتلال التي يدخلون منها الى أماكن عملهم داخل الخط الأخضر، رفضا لقرار السلطة الفلسطينية وسلطات الاحتلال بتحويل رواتبهم عبر البنوك الفلسطينية.

وتأتي هذه الخطوات الاحتجاجية التي قال العمال إنها ستستمر وستتصاعد، رفضا منهم لقرار السلطة الفلسطينية وسلطات الاحتلال، بتحويل رواتبهم عبر البنوك الفلسطينية.

وشهدت الحواجز العسكرية التي يمر منها العمال إلى الداخل، احتجاجات للعمال، وإضراب عن العمل، للمرة الثانية، رفضا لقرار سلطات الاحتلال والسلطة بتحويل رواتبهم، والذي يرفضوه بشكل كامل، ويتخوفون من تداعياته عليهم.

وعبر العمال عن رفضهم للقرار الذي يعتبرونه مقدمة لاقتطاع أجزاء من رواتبهم من قبل السلطة الفلسطينية، مشيرين إلى أن سلطات الاحتلال تقتطع هي الأخرى أجزاء من رواتبهم.

وكان العمال قد اعتصموا الأحد الماضي وأعلنوا إضرابا شاملا تحت عنوان "إضراب الكرامة" و"العامل خط أسود"، كخطوة أولى عند المعابر الممتدة من شمال الضفة الغربية لجنوبها، وأكدوا أن التصعيد قادم ما لم تحل الأزمة.

ورغم التطمينات التي قدمتها الحكومة وتعهداتها بعدم اقتطاع أي أجزاء من رواتب العمال أو فرض ضرائب عليها، وإصدار سلطة النقد تعليمات بذلك إلى البنوك الفلسطينية، إلا أن العمال أعربوا عن عدم ثقتهم بكل تلك التعهدات والتصريحات.

وقال رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، إن القرار الإسرائيلي المتعلق بتحويل أجور العمال إلى البنوك الفلسطينية، لن يترتب عليه أي ضرائب من قبل الحكومة، لا ضريبة دخل ولا ضريبة قيمة مضافة، فيما أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، تعليمات جديدة تلزم بموجبها المصارف، بعدم استيفاء أية عمولات أو رسوم على أجور العمال العاملين في مناطق 48.