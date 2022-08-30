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إصابات في قمع الاحتلال لاحتجاج شمالي الضفة

تاريخ النشر: 30/08/2022 - 19:55

إصابات في قمع الاحتلال لاحتجاج شمالي الضفة
(الأناضول)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أصيب عدد من الشبان الفلسطينيين واعتقل اثنين آخرين، مساء اليوم، الثلاثاء، في قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، لوقفة احتجاجية منددة باعتداءات المستوطنين، شمالي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي "اعتدى بالضرب بالعصي وأعقاب البنادق" على عشرات الفلسطينيين خلال وقفة على مدخل قرية الطنيب شرقي قلقيلية.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين و"اعتدت عليهما بالضرب".

وذكرت أن عددا من المشاركين في الوقفة أصيبوا برضوض من جراء اعتداء قوات الجيش عليهم بالضرب.

والخميس الماضي، أصيب ناشط فلسطيني جراء دهسه من قبل مستوطن إسرائيلي على طريق قلقيلية نابلس، خلال وقفة مماثلة.

كما اعتدى مستوطن مسلح بمسدس، على قاصر فلسطيني، بالضرب المبرح، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، أمس، الإثنين، الأمر الذي أدى إلى إصابته بجروح في الرأس وكسر في الأنف.

وكانت حركة "فتح" وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان وفصائل العمل الوطني ولجان محلية، قد دعت إلى "تظاهرة سلمية على طريق نابلس قلقيلية، ردا على اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين المتكررة بحق أبناء شعبنا".

ونفذ مستوطنون 380 هجوما على فلسطينيين وممتلكاتهم منذ مطلع 2022 وحتى الاول آب/ أغسطس الجاري، ما أوقع 81 إصابة، وأسفر عن 299 ضررا في الممتلكات، وفق معطيات للأمم المتحدة.

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#قلقيلية
#اعتداءات المستوطنين
#الضفة المحتلة

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