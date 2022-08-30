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باشليه تنتقد الاحتلال الإسرائيلي لعدم منحه تأشيرات لموظفين أممين

تاريخ النشر: 30/08/2022 - 14:47

باشليه تنتقد الاحتلال الإسرائيلي لعدم منحه تأشيرات لموظفين أممين
المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة المنتهية ولايتها، ميشيل باشليه (Gettyimages)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: طارق طه

وجهت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة المنتهية ولايتها، ميشيل باشليه، اليوم الثلاثاء، إسرائيل لعدم إصدارها أو تجديدها تأشيرات موظفين أممين مهمتهم مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت باشلية إن ذلك أثار تساؤلات حول ما "تحاول إسرائيل إخفاءه"، وتعهدت بأن يواصل مكتبها الإبلاغ عن الوضع في قطاع غزة المحاصر والضفة الغربية المحتلة.

وأضافت في بيان إنه "في عام 2020، لم يكن أمام الموظفين الدوليين الخمسة عشر في مكتبي في فلسطين، والذي يعمل في البلاد منذ 26 عاما، من خيار آخر سوى المغادرة".

وأكدت أن "الطلبات المتلاحقة للحصول على تأشيرات وتجديد التأشيرات لم يتم الرد عليها مدة عامين. وخلال ذلك الوقت كنت أحاول إيجاد حل لهذا الوضع، لكن إسرائيل واصلت عدم التعاون".

وأشارت إلى أن "فشل إسرائيل في التعامل مع طلبات التأشيرات الضرورية لوصول الموظفين العاملين معي، لا يتوافق مع هذه المعايير".

وقالت رئيسة تشيلي السابقة، التي تغادر منصبها كمفوضة سامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الأربعاء، بعد أربع سنوات من توليه، إن معاملة الاحتلال الإسرائيلي لموظفيها جزء من "توجه أوسع ومثير للقلق لمنع وصول (طواقم) حقوق الإنسان" إلى الأراضي الفلسطينية.

وأضافت أن "هذا يثير التساؤل حول ما تحاول السلطات الإسرائيلية إخفاءه بالضبط".

وبحسب البيان قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلية 320 فلسطينيا عام 2021، وهي "زيادة بعشرة أضعاف عن عدد القتلى عام 2020"، وأصابت 17,042 شخصا، أي ستة أضعاف عدد المصابين لعام 2020.

وسجلت الأمم المتحدة أكبر عدد من حوادث العنف التي ارتكبها المستوطنون منذ بدء تسجيل هذه الحوادث في عام 2017، وتضاعف عدد حالات اعتقال الفلسطينيين العام الماضي.

ووفقا للبيان "قتلت القوات الإسرائيلية حتى الآن خلال عام 2022 ما لا يقل عن 111 فلسطينيا آخرين".

وعلى الرغم من وضع التأشيرات للموظفين الدوليين، قال مكتب باشليه إنه لا زال يراقب مدى الامتثال لالتزامات حقوق الإنسان ويقدم المساعدة الفنية.

وأكدت "سنواصل تنفيذ تفويضنا، وسنواصل المطالبة بوصول موظفينا إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يتماشى مع التزامات إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة".

ولم يعين الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حتى الآن خليفة لباشليه.

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#ميشيل باشليه
#حقوق الإنسان
#المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة
#انتقاد إسرائيل

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