عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة

أُصيب العشرات، تعرَّض بعضهم لإصابات بالرصاص المعدنيّ المغلّف بالمطّاط، فيما أُصيب آخرون بالاختناق، جراء مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال الإسرائيليّ، اليوم الجمعة، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وقال منسق لجان "المقاومة الشعبية" في بلدة كفر قدّوم شرقي قلقيلية، مراد اشتيوي، إن 7 أشخاص أُصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق خلال تفريق جيش الاحتلال، مسيرة مناهضة للاستيطان، تُنظم في البلدة كل يوم جمعة.

واندلعت مواجهات مماثلة في بلدتي بيتا وبيت دَجن بمحافظة نابلس، وعلى مدخل بلدة الجِيب شمال غرب القدس، استخدم خلالها جيش الاحتلال، الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وقال مسعفون ميدانيون، إنهم قدّموا العلاج ميدانيا لعشرات المصابين بحالات اختناق، جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وأفاد شهود عيان بأن جيش الاحتلال اعتقل متضامنا أجنبيا، خلال مسيرة بلدة الجِيب.

وكانت فصائل فلسطينية، قد دعت لمسيرة على مدخل بلدة الجِيب، تنديدا بالاستيطان، واستمرار اعتداء المستوطنين.

قوات الاحتلال والمستوطنون يعتدون على أهالي النبي صموئيل واعتقال 4 مواطنين

واعتدت قوات الاحتلال والمستوطنون، اليوم، على أهالي قرية النبي صموئيل شمال غرب القدس، عقب اقتحامها من قبل مئات المستوطنين بقيادة الكاهانيّ، عضو الكنيست إيتمار بن غفير.

واعتدى المستوطنون وقوات الاحتلال بالضرب المبرّح على أهالي القرية، والمشاركين في الوقفة السلمية التي دعا إليها المقدسيون رفضا للحصار الذي يعيشه أهالي القرية التي لا يتجاوز عدد سكانها 300 مواطن، فيما اعتقل جنود الاحتلال أربعة أشخاص.

وحولت قوات الاحتلال القرية إلى ثكنة عسكرية مغلقة. وكان مستوطنون قد دعوا إلى اقتحام القرية، بمشاركة بن غفير.

وتقمع قوات الاحتلال كل جمعة وقفات احتجاجية ينظمها أهالي القرية منذ نحو شهرين ضد سياسات الاحتلال العنصرية، والتضييقات المفروضة عليهم.

وتعرّض مسجد القرية الوحيد لسلسلة اعتداءات إسرائيلية تمثلت بالحرق وإحاطته بأسلاك شائكة وكاميرات مراقبة، ومنع رفع الأذان وخلع مكبرات الصوت، عدا عن إغلاق الطابق الثاني منه، ومنع ترميم الطابق الثالث وإبقائه مهجورا، بهدف تحويله إلى "مكان أثري وسياحي وحديقة وطنية" للمستوطنين.

مستوطنون يقتحمون عدة مناطق جنوب بيت لحم

في السياق، اقتحم مستوطنون، اليوم الجمعة، عدة مناطق جنوب بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، بأن عشرات المستوطنين، تحت حماية قوات الاحتلال، اقتحموا منطقتي خلة النحلة وخلايل اللوز، وسط استفزاز للمواطنين.

ويأتي ذلك بعد أن هاجم المستوطنون، أمس وأول أمس، قرية كيسان وخلايل اللوز وخلة النحلة، وأطلقوا الرصاص صوب منازل المواطنين، ورشقوها بالحجارة.

مستوطنون يستهدفون بيوتا بلاستيكية شمال غرب نابلس

واستهدف مستوطنون، اليوم، عددا من البيوت البلاستيكية بين قريتي زواتا والناقورة شمال غرب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطنين انتشروا على الطريق الواصل بين قريتي زواتا والناقورة، قاموا بتدمير محتويات عدد من البيوت البلاستيكية في المنطقة، محذرا من تصاعد هجمات المستوطنين واستهدافهم للمواطنين وممتلكاتهم.