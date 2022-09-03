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وفاة شاب برصاصة طائشة في جنين

تاريخ النشر: 03/09/2022 - 08:21

وفاة شاب برصاصة طائشة في جنين
المرحوم مروان لحلوح (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

لقي الشاب مروان لحلوح (24 عاما) من سكان مدينة جنين، في ساعات متأخرة من الليل، الماضية، مصرعه، جراء إصابته بعيار ناري بالرأس بسبب العبث بالسلاح.

وبحسب مصادر طبية، فإن الشاب لحلوح أصيب بجروح خطيرة، وبعد ساعات أعلن عن وفاته متأثرا بجروحه.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن شابا في العشرينات من عمره وصل لمستشفى ابن سينا التخصصي، جراء إصابته برصاصة في الرأس، أثناء عبث أحد أصدقائه بالسلاح، خلال تواجدهما في صالون للحلاقة، ووصفت اصابته بالحرجة، وقد أعلن الأطباء فجر اليوم عن وفاته.

وأوضح ارزيقات، أنه وفور تلقي البلاغ تم تحريك دوريات الشرطة وجهات الاختصاص لمكان الحادث، وباشرت الاجراءات القانونية.

وأكدت الشرطة التحفظ على المشتبه فيه من قبل جهات الاختصاص، لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولا.

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#جنين
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#سلاح
#مروان لحلوح
#رصاصة طائشة

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