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"حماس": محاولات الاحتلال تحويل المسجد الأقصى إلى مزار سياحي تصعيد خطير

تاريخ النشر: 04/09/2022 - 19:31

"حماس": محاولات الاحتلال تحويل المسجد الأقصى إلى مزار سياحي تصعيد خطير
مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية قوات الاحتلال (Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

دانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، استمرار الاحتلال الإسرائيلي في السماح وحماية المستوطنين في ممارسة انتهاكاتهم وتدنيسهم لحرمة وقدسية الأقصى المبارك، والتي كان آخرها ظهور عدد من المستوطنين والمستوطنات بلباس فاضح وبوضعيات مخلة في باحاته.

واعتبرت أن "هذا تصعيد خطير وجريمة نكراء تمس أطهر البقاع وأقدسها، ويعد استفزازا مباشرا لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم، لا ينبغي السكوت عنه، وعلى أمتنا قادة ومنظمات وشعوب التحرك لمنع هذه الجريمة وحماية المسجد الأقصى من خطر التدنيس والتهويد".

وحذرت الاحتلال من "الاستمرار في هذه السياسة الصهيونية الاستفزازية، التي تكشف بوضوح خططه الخبيثة ونواياه لتحويل المسجد الأقصى المبارك لمزار سياحي مستباح للساقطين".

وأكدت أن "شعبنا لن يبقى مكتوب الأيدي أمامها، ولن يقابلها إلا بمزيد من الاستنفار والتصدي لها بكل الوسائل، حتى دحر الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا وانتزاع حقوقنا المشروعة، وفي مقدمتها تحرير القدس والمسجد الأقصى المبارك".

بودكاست عرب 48

#حماس
#المسجد الأقصى
#اقتحامات المستوطنين
#تدنيس الأقصى
#الاحتلال

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