اقتحامات للأقصى والاحتلال يعتقل 17 فلسطينيا بالضفة

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الإثنين، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لقوات الاحتلال التي شنت حملة مداهمات واقتحامات بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من الشبان.

وأفادت دائرة الأوقاف في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا منذ ساعات الصباح، المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته.

وأوضحت أن المستوطنين تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

إلى ذلك، واصلت شرطة الاحتلال التضييق على دخول الفلسطينيين الوافدين للمسجد الأقصى، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

وتستعد "جماعات الهيكل" المزعوم لتنفيذ سلسلة من البرامج التهويدية واقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، بمناسبة موسم الأعياد اليهودية الذي يبدأ بتاريخ 26 أيلول/ سبتمبر الحالي، ويستمر حتى تشرين أول/ أكتوبر المقبل.

إلى ذلك، شنت قوات الاحتلال، فجر وصباح اليوم الإثنين، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية تخللها اعتقال 17 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بزعم المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

واقتحمت تلك القوات مخيمات وأحياء وبلدات ومدن مختلفة من الضفة، وسط مداهمات واسعة لمنازل الفلسطينيين والعبث بمحتوياتها وتخريبها، وإخضاع سكانها للتحقيق الميداني، بحسب ما أفاد نادي الأسير.

وقال جيش الاحتلال في بيان مقتضب أن قواته "نفذت عمليات عسكرية في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تم خلالها اعتقال 17 فلسطينيا وضبط وسائل قتالية وأسلحة ومصادرة مبالغ مالية تقدر بعشرات آلاف الشواقل".

فمن محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال محمد نصيف غوادرة، وأمين السعدي، وأنور سباعنة، وعدي مناصرة، ونورس غوادرة.

وحاصرت تلك القوات منزلًا في بلدة قباطية وطالبت أحد الشبان بتسليم نفسه، وسط اشتباكات مسلحة.

وأصيب شابان، أحدهما بجروح خطيرة، أعلن عن استشهاده لاحقا، خلال مواجهات في قباطية.

وفي محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال القياديين في حماس الأسير المحرر أحمد زيد، والأسير المحرر ناجي عاصي، والأسير المحرر رامي فضايل.

ومن محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال محمد أزعر من قبلان، وسامح رماحة، وكريم شاهين.

وخاض مسلحون في مخيم العين بمدينة نابلس، اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها لتلك المناطق.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال أمجد إقريع، ومنجد إقريع.