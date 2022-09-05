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هدم 36 منزلا بأريحا وتهديد بإغلاق ثانوية دير نظام

تاريخ النشر: 05/09/2022 - 15:20

هدم 36 منزلا بأريحا وتهديد بإغلاق ثانوية دير نظام
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عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، 36 منزلا في محافظة أريحا والأغوار منذ مطلع العام الحالي، فيما هددت سلطات الاحتلال يهدد بإغلاق مدرسة دير نظام الثانوية المختلطة.

وقال مسؤول ملف مقاومة الاستيطان في محافظة أريحا والأغوار محمد غروف، إن سلطات الاحتلال هدمت خلال شهر آب/ أغسطس الماضي 25 منزلا.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال أخطرت بهدم 90 منزلا في المحافظة وقراها منذ بداية العام، بينها 70 أخطارا في مدينة أريحا.

وبين أن سلطات الاحتلال تشن هجمة مسعورة للاستيلاء على أراضي المواطنين في الأغوار، بهدف توسيع دائرة الزحف الاستيطاني في تلك المناطق.

إلى ذلك، هددت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، بإغلاق مدرسة دير نظام الثانوية المختلطة قضاء رام الله.

وأفاد مدير المدرسة بدر شريتح ، بأن قوات الاحتلال حاصرت المدرسة، وهددته بإغلاقها لمدة شهر، بحجة إلقاء الطلبة الحجارة على دوريات الاحتلال.

وطالب شريتح كافة المؤسسات الحقوقية والمعنية، بالتدخل لحماية المدرسة والطلبة من اعتداءات الاحتلال.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مطلع العام الحالي المدرسة، واعتقلت طالبين من داخل الصف، واعتدت على الهيئة التدريسية التي حاولت التصدي لهم.

بودكاست عرب 48

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