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إصابة شخص واعتقال آخرين عقب مهاجمة مستوطنين منازل جنوب بيت لحم

تاريخ النشر: 06/09/2022 - 16:57

إصابة شخص واعتقال آخرين عقب مهاجمة مستوطنين منازل جنوب بيت لحم
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين يتظاهرون ضد الاستيطان (Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أصيب فلسطينيّ واعتقل اثنان آخرون عقب مهاجمة مستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منازل المواطنين في منطقة "خلايل اللوز" جنوب بيت لحم.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، إن مجموعة من المستوطنين هاجمت منازل لعائلة عبيات ورشقتها بالحجارة واعتدت على مواطنين بالضرب، بحماية قوات الاحتلال.

وذكر أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، ما أدى لإصابة شخص برضوض.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطنين يونس وزكريا عبيات، خلال تصديهما للمستوطنين ومحاولة حماية منازل المواطنين.

ولاحقا، أكد نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت وليد محمد عبد، والأشقاء محمد وأحمد ورامي يوسف محمد حسن، وطارق أحمد أبو كامل وسيف أحمد خليل أبو كامل.

وأشار بريجية إلى أن هذا هو الاعتداء الثالث للمستوطنين على المواطنين خلال أسبوع.

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#خلايل اللوز
#بيت لحم
#مستوطنون
#الضفة الغربية المحتلة
#اعتداءات المستوطنين
#مهاجمة منازل

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