مواجهات واعتقالات: 8 عمليات إطلاق نار بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واقتحامات بالضفة الغربية المحتلة تخللها اعتقال عددا من الفلسطينيين، فيما اندلعت مواجهات واشتباكات في بعض المناطق، وذلك في وقت سجلت 8 عمليات إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال والمستوطنين.

وأفاد نادي الأسير بمداهمات واقتحام لعشرات المنازل في الضفة والعبث بمحتوياتها، وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

وبحسب مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى، فإن قوات الاحتلال اعتقلت ما لا يقل عن 14 فلسطينيا، منهم 8 من الخليل، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

ففي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر هاشم أبو تركي، والمحرر يوسف أبو حسين، والمحرر عبد الكريم أبو رموز، والمحرر يعقوب الزعارير، ومحمد الأطرش، ومحمد حسين أبو حديد، محمد أبو سنينة، محمد الرجبي.

ومن محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال مجاهد ضراغمة، وموسى إسماعيل عويسة، من اللبن الشرقية جنوب المحافظة.

وفي رام الله، اعتقلت الاحتلال قسام وليد عبد ربه من حي أم الشرايط في البيرة. وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الشقيقان، خليل، ونبيل صالح عبيات.

وتتواصل أعمال المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية ارتفاعها بوتيرة عالية منذ مطلع العام الحالي، فقد نفذ المقاومون والشبان نحو 7216 عملا مقاوما منذ بداية 2022، من بينها 413 عملية إطلاق نار.

ونفذ مسلحون فلسطينيون 8 عمليات إطلاق نار، وعمليتي إلقاء عبوات ناسفة، و5 عمليات إلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، أسفرت عن إصابة 5 جنود ومستوطنين، بالضفة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتصدى الشبان إلى 6 اعتداءات للمستوطنين، فيما حطموا مركبتين لهم، إضافة إلى اندلاع مواجهات في 5 نقاط بالضفة، تخللها إلقاء حجارة.

ففي رام الله، أصيب 4 جنود من جيش الاحتلال في قرية النبي صالح، وذلك بعد إلقاء عبوة ناسفة عليهم، فيما جرى استهداف آلية عسكرية بعبوة ناسفة قرب مستوطنة "أريئيل"، وتم إلقاء زجاجات حارقة مرتين في أوقات مختلفة قرب مستوطنة "بسغوت".

واستهدف مسلحون قوات الاحتلال قرب سجن "عوفر" بمحافظة رام الله بالرصاص، وأصيب مستوطن بالحجارة، وتحطمت مركبة مستوطن آخر، في طريق وادي الحرامية.

وفي جنين، أطلق مسلحون النار صوب قوات الاحتلال أثناء اقتحامها الحي الشرقي، إضافة إلى عملية إطلاق نار أخرى ومواجهات وإلقاء حجارة في قباطية.

وشهدت محافظة طوباس عمليتي إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال، فيما ألقى الشبان الحجارة صوب مركبات المستوطنين قرب سلفيت.

وفي نابلس، أطلق مسلحون النار صوب قوات الاحتلال قرب حاجز بيت فوريك، إلى جانب عملية إطلاق نار أخرى واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في مخيم بيت العين، وصوب مركبات المستوطنين قرب مستوطنة "يتسهار".

وفي محافظة بيت لحم، شهدت بلدة حوسان مواجهات وإلقاء زجاجات حارقة وحجارة صوب جنود الاحتلال والمستوطنين.

وفي محافظة الخليل، اشتعلت المفرقات النارية أمام جنود الاحتلال في مثلث خرسا، إضافة إلى تحطيم مركبة مستوطنين وإلقاء حجارة صوب مركبات المستوطنين قرب مستوطنة "غوش عتصيون".

وفي محيط مستوطنة "مجدال عوز" ألقى الشبان زجاجات حارقة وحجارة صوب مركبات المستوطنين، فيما اندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال قرب "الكرنتينا".