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هدم منشآت زراعية ببيت لحم واستهداف للمزارعين بغزة

تاريخ النشر: 06/09/2022 - 11:10

هدم منشآت زراعية ببيت لحم واستهداف للمزارعين بغزة
تصاعد وتيرة الهدم بالضفة (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، حظيرة أغنام، ومنشآت زراعية، وردمت بئرا، واستولت على بيتين متنقلين "كرفانين" في بلدة الخضر قضاء بيت لحم.

وأفاد الناشط أحمد صلاح، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة " شوشحلة" غرب بلدة الخضر، وهدمت حظيرة أغنام تعود للمواطن محمد أبو عموص، إضافة إلى هدم غرفة زراعية وردم بئر مياه لأبناء علي عبد السلام صلاح، بحجة عدم الترخيص.

كما استولت قوات الاحتلال على "كرفانين"، ومعدات بناء بداخلهما، في المنطقة القريبة لحاجز النشاش على المدخل الجنوبي لبيت لحم، تعود للمواطن عماد يوسف موسى.

يشار إلى أن منطقة شوشحلة تتعرض منذ سنوات إلى هجمة استيطانية، تمثل بهدم عدد من الغرف الزراعية، واقتلاع مئات الأشجار.

الاحتلال يستهدف المزارعين في غزة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المزارعين وصيادي العصافير وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفاد مزارعون، بأن جنود الاحتلال المتمركزين داخل المواقع العسكرية شرق محافظة خان يونس جنوب القطاع فتحوا نيران رشاشاتهم الثقيلة وأطلقوا قنابل الغاز السام تجاه المزارعين وصيادي العصافير شرق بلدة خزاعة شرق المحافظة.

وأطلق جنود الاحتلال أيضا النار والغاز تجاه المزارعين شرق محافظة رفح، ودير البلح وسط القطاع وأجبروا المزارعين على الانسحاب وترك أراضيهم دون التبليغ عن إصابات في صفوفهم.

يشار إلى أن قوات الاحتلال المتمركزة في الأبراج العسكرية شرق وشمال القطاع، تتعمد يوميا استهداف المزارعين ورعاة الأغنام وصيادي العصافير تحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.

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#الضفة الغربية
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