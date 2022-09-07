  2. فلسطينيات
  3. أخبار

مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل 5 مقدسيين

تاريخ النشر: 07/09/2022 - 11:09

مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل 5 مقدسيين
قمع واعتقالات للمقدسيين (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وذلك بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي التي شنت حملة مداهمات وتفتيشات تخللها اعتقال 5 شبان من القدس المحتلة.

وأفادت دائرة الأوقاف في القدس، بأن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحمت منذ ساعات الصباح، المسجد الأقصى، ونظمت جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وفي المقابل، واصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل للمسجد الأقصى، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

ويتعرض الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين، وعلى فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض مخطط تقسيمه زمانيا ومكانيا.

إلى ذلك، تستعد "جماعات الهيكل" المزعوم لتنفيذ سلسلة من البرامج التهويدية واقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، بمناسبة موسم الأعياد اليهودية الذي يبدأ بتاريخ 26 أيلول/ سبتمبر الحالي، ويستمر حتى تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وعلى الصعيد الميداني، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، خمسة شبان من مدينة القدس.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن شرطة الاحتلال اعتقلت كلا من الشقيقين مجد وخضر الصفا، وعبد عرفات الفقيه، ويزن مطر، وحمدي رضوان زياد، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

واعتقلت قوات الاحتلال في ساعات متأخرة من الليل، الشاب مصطفى بيضون من منطقة باب الساهرة، والفتى تيم الطويل من حي وادي حلوة في بلدة سلوان.

كما اعتقلت الشاب جمال عسيلي من الداخل، بالقرب من الأقصى، والفتى أحمد بلاله بعد اقتحام منزله في القدس القديمة.

وأوضح المركز أن شرطة الاحتلال اقتحمت العديد من المنازل خلال حملة المداهمات التي نفذتها، وعبثت بمحتوياتها وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية.

.

بودكاست عرب 48

#القدس
#الأقصى
#سلوان
#مستوطنون
#اقتحامات
#اعتقالات

حوارات

حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"
حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"

2022-09-03

حوار مع مدير "الحق" | لماذا يستهدف الاحتلال المؤسسات الأهلية الفلسطينية؟
حوار مع مدير "الحق" | لماذا يستهدف الاحتلال المؤسسات الأهلية الفلسطينية؟

2022-08-27

روضة غنايم تستعيد ذاكرة حيفا.. أحياء بيوت وناس
روضة غنايم تستعيد ذاكرة حيفا.. أحياء بيوت وناس

2022-08-20

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الاحتلال يمدد اعتقال الصحافية المقدسية لمى غوشة حتى الخميس
الاحتلال يمدد اعتقال الصحافية المقدسية لمى غوشة حتى الخميس

2022-09-07

3 أسرى يخوضون معركة "الأمعاء الخاوية"
3 أسرى يخوضون معركة "الأمعاء الخاوية"

2022-09-07

إضراب للمعلمين بالضفة احتجاجا على تدني رواتبهم
إضراب للمعلمين بالضفة احتجاجا على تدني رواتبهم

2022-09-07

الأكثر قراءة

اللد:

اللد: "قتلوا منار وابنتها خضرة وطاردوا الابنة الثانية لقتلها"

2022-09-06
مواجهات وإصابات: قوات معززة من الاحتلال تقتحم جنين ومخيمها

مواجهات وإصابات: قوات معززة من الاحتلال تقتحم جنين ومخيمها

2022-09-06
تفجير منزل رعد حازم: شهيد برصاص الاحتلال بجنين

تفجير منزل رعد حازم: شهيد برصاص الاحتلال بجنين

2022-09-06
مقتل منير الهوارين من الظاهرية طعنا على يد شقيقه

مقتل منير الهوارين من الظاهرية طعنا على يد شقيقه

2022-09-06
حالة الطقس: أجواء حارة حتى الجمعة

حالة الطقس: أجواء حارة حتى الجمعة

2022-09-06