مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل 5 مقدسيين

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وذلك بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي التي شنت حملة مداهمات وتفتيشات تخللها اعتقال 5 شبان من القدس المحتلة.

وأفادت دائرة الأوقاف في القدس، بأن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحمت منذ ساعات الصباح، المسجد الأقصى، ونظمت جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وفي المقابل، واصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل للمسجد الأقصى، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

ويتعرض الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين، وعلى فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض مخطط تقسيمه زمانيا ومكانيا.

إلى ذلك، تستعد "جماعات الهيكل" المزعوم لتنفيذ سلسلة من البرامج التهويدية واقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، بمناسبة موسم الأعياد اليهودية الذي يبدأ بتاريخ 26 أيلول/ سبتمبر الحالي، ويستمر حتى تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وعلى الصعيد الميداني، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، خمسة شبان من مدينة القدس.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن شرطة الاحتلال اعتقلت كلا من الشقيقين مجد وخضر الصفا، وعبد عرفات الفقيه، ويزن مطر، وحمدي رضوان زياد، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

واعتقلت قوات الاحتلال في ساعات متأخرة من الليل، الشاب مصطفى بيضون من منطقة باب الساهرة، والفتى تيم الطويل من حي وادي حلوة في بلدة سلوان.

كما اعتقلت الشاب جمال عسيلي من الداخل، بالقرب من الأقصى، والفتى أحمد بلاله بعد اقتحام منزله في القدس القديمة.

وأوضح المركز أن شرطة الاحتلال اقتحمت العديد من المنازل خلال حملة المداهمات التي نفذتها، وعبثت بمحتوياتها وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية.

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