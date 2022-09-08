مواجهات واعتقالات بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، حيث اعتقلت عددا من الفلسطينيين، فيما اندلعت مواجهات في بعض المناطق أسفرت عن إصابات وعشرات حالات الاختناق بالغاز المدمع.

واعتقلت قوات الاحتلال، صباح اليوم الخميس، علاء الأعرج من سكان مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وبحسب مركز معلومات وادي حلوة، فإن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وسط إطلاق لقنابل الغاز المسيلة للدموع، واقتحمت منزل عائلة الأعرج، قبل أن تعتقل علاء من داخله وتقتاده إلى جهة مجهولة.

وخلال اقتحامها للمخيم، أقدمت تلك القوات على احتجاز مجموعة من الشبان، ودققت في هوياتهم قبل تركهم في المكان، والانسحاب من المخيم.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر خالد غنيمات من بلدة صوريف قضاء الخليل، عقب اقتحام منزله.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، بعض أقارب المتهمين بتنفيذ عملية الأغوار التي أسفرت عن إصابة 7 جنود إسرائيليين منذ أيام.

وذكر شهود عيان أن وحدات المستعربين الخاصة وقوة من جنود الاحتلال اقتحمت حي الهدف غرب مدينة ومخيم جنين، وداهمت عددا من المنازل بينها منازل عائلة غوادرة الذي يزعم الاحتلال أن أبناءها منفذي عملية الأغوار.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت خلال العملية والد الأسير الجريح محمد 22 عاما، الستيني لؤي غوادرة وزوجته، وزوجة المطارد ماهر غوادرة، ووالدة الأسير الجريح محمد 18 عاما وهي تحمل الجنسية الاسرائيلية كونها من إحدى قرى الداخل، كما اعتقلوا ابنها أحمد.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن سلطات الاحتلال توجه شبهات إلى 4 من المعتقلين تزعم من خلالها تقديم المساعدة لمنفذي عملية الأغوار.

وفي محافظة نابلس، أصيب 17 فلسطينيا بنيران الاحتلال خلال مواجهات فجر اليوم في المنطقة الشرقية بنابلس.

وأفاد المتحدث باسم الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن طواقم الإسعاف تعاملت خلال اقتحام قوات الاحتلال للمنطقة الشرقية مع إصابة 12 شخصا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع بينهم صحافي.

كما وتعاملت مع 4 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وإصابة شاب بحروق في يده، حيث جرى تقديم الإسعافات اللازمة لجميع المصابين في المكان.

واستخدمت قوات الاحتلال لأول مرة في اقتحاماتها طائرات مسيرة لإلقاء قنابل الغاز بكثافة، على مدخل مخيم بلاطة، خلال المواجهات مع قوات الاحتلال، فجر اليوم.