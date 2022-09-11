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جنين: المئات يشيّعون جثمان الشهيد أبو جلدة

تاريخ النشر: 11/09/2022 - 17:26

جنين: المئات يشيّعون جثمان الشهيد أبو جلدة
أهل الشهيد في نظرة أخيرة على جثمانه (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

شيّع مئات الفلسطينيين، اليوم الأحد، جثمان الشهيد الشاب حمَد أبو جلدة (24 عاما)، الذي استشهد فجر اليوم، متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وانطلق المشيعون بجثمان الشاب أبو جلدة في مسيرة جماهيرية من مستشفى جنين الحكومي، إلى منزل ذويه في مخيم جنين، من ثم دفنه في مقبرة المخيم.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد أبو جلدة، متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم جنين الثلاثاء الماضي.

الشهيد حمَد أبو جلدة

ووفق توثيق الوزارة يرتفع عدد الفلسطينيين الذين أعدمهم جيش الاحتلال منذ بداية العام إلى 94.

وفي سياق منفصل، شارك عشرات الفلسطينيين في وقفة "إسناد وتضامن" مع الأسير ناصر أبو حميد، الذي يعاني من مرض السرطان.

ونظمت الوقفة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة نابلس، مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى، بينها نادي الأسير الذي أعلن الخميس، صدور تقرير طبي جديد يُفيد بأن الأسير "يحتضر".

مسلحون شاركوا في التشييع (Getty Images)

والأسير أبو حميد من مخيم الأمعري قرب رام الله، معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن المؤبد 7 مرات، و50 عاما إضافية، بتهمة المشاركة في تأسيس "كتائب شهداء الأقصى" المحسوبة على حركة التحرير الوطني "فتح" وتنفيذ عمليات ضد الجيش الإسرائيلي.

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#حمَد أبو جلدة
#تشييع شهيد
#جنين
#الضفة الغربية المحتلة
#الاحتلال الإسرائيلي

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