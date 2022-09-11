سقوط مسيرة للاحتلال بقلقيلية واعتقالات بالضفة

سقطت طائرة مسيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من منطقة قلقيلية بالضفة الغربية، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد.

وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، بأن سقوط المسيرة كان ناتجا عن عطل فني، قائلا إنه "لا يوجد أي خوف من إمكانية تسرب للمعلومات من المسيرة".

ويأتي سقوط المسيرة، فيما نقلت القناة الإسرائيلية الرسمية 11 "مكان"، قبل أيام عن مصادر أمنية أن الجيش الإسرائيلي سيستخدم الطائرات المسيرة الهجومية في الضفة الغربية.

وأفاد المراسل العسكري للقناة بأن قادة الجيش في الضفة قاموا بالتدرب على تشغيل الطائرات المسيرة، وسيقومون بتفعيلها في حال تنفيذ الاعتقالات التي تبدو صعبة على قوات الاحتلال، حيث سيتم قصف المواقع بواسطة الطائرات المسيرة أو إطلاق قنابل الغاز المدمع لقمع الاحتجاجات والمواجهات.

وأعلنت القناة الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال فوض قائده بالضفة الغربية لتشغيل مركز هجومي تابع لسلاح الجو الإسرائيلي.

ويقوم المركز بالإشراف على نشاط المسيّرات التي تحمل أسلحة هجومية.

وفي سياق العمليات العسكرية الميدانية، قال جيش الاحتلال في بيانه، إن "قوات الجيش، والشاباك، وحرس الحدود اعتقلت خلال الليل 3 شبان من الضفة وصادرت أسلحة".

وجاء في بيان مقتضب لجيش الاحتلال "لقد نفذت قوات الأمن نشاطا عسكريا في قرية بير الباشا وقباطية في محافظة جنين لاعتقال ثلاثة مطلوبين يشتبه في ضلوعهم بأنشطة إرهابية. خلال النشاط تم ضبط أسلحة".

واعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الأحد، مواطنين اثنين، من بلدة بيتا، قضاء نابلس

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بيتا، وداهمت أحد المنازل وقامت بتفتيشه، واعتقلت المواطن ربيع بلال علي دويكات.

كما داهمت قوة للاحتلال بلدة عورتا أيضا، واعتقلت مجدي جلال عزت قواريك، بعد أن داهمت منزله وفتشته.