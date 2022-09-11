  2. فلسطينيات
  3. أخبار

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

تاريخ النشر: 11/09/2022 - 12:55

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
صورة أرشيفية من اقتحام سابق للمسجد الأقصى (Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلية.

وقالت الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين، اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته، واستمعوا لشروحات حول "الهيكل المزعوم".

وتأتي هذه الاقتحامات، غداة دعوات أطلقتها منظمات الهيكل المزعوم لحشد أنصارها لأوسع اقتحام للمسجد الأقصى المبارك نهاية الشهر الجاري بذريعة الأعياد اليهودية.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات يومية ما عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض تقسيم زماني ومكاني فيه، وتزداد حدة هذه الاقتحامات وشراستها في موسم الأعياد اليهودية.

بودكاست عرب 48

#اقتحام المسجد الأقصى
#الهيكل المزعوم

حوارات

حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 
حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 

2022-09-10

حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"
حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"

2022-09-03

حوار مع مدير "الحق" | لماذا يستهدف الاحتلال المؤسسات الأهلية الفلسطينية؟
حوار مع مدير "الحق" | لماذا يستهدف الاحتلال المؤسسات الأهلية الفلسطينية؟

2022-08-27

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

سقوط مسيرة للاحتلال بقلقيلية واعتقالات بالضفة
سقوط مسيرة للاحتلال بقلقيلية واعتقالات بالضفة

2022-09-11

الأسير عدال موسى يواصل معركة "الأمعاء الخاوية"
الأسير عدال موسى يواصل معركة "الأمعاء الخاوية"

2022-09-11

استشهاد شاب متأثرا بإصابته خلال اقتحام جنين
استشهاد شاب متأثرا بإصابته خلال اقتحام جنين

2022-09-11

الأكثر قراءة

مآل مستنقع التنسيق الأمني

مآل مستنقع التنسيق الأمني

2022-09-10
رابطة

رابطة "الليغا": تحوّل جذري في الشؤون المالية لبرشلونة

2022-09-10
مصر تدرس ملفا مشتركا لتنظيم مونديال 2030

مصر تدرس ملفا مشتركا لتنظيم مونديال 2030

2022-09-10

"حماس" تجدد دعوتها لعقد صفقة تبادل أسرى مع الاحتلال

2022-09-10
حالة الطقس: أجواء حارّة وبداية لانخفاض درجات الحرارة

حالة الطقس: أجواء حارّة وبداية لانخفاض درجات الحرارة

2022-09-10