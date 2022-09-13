اقتحامات للأقصى واعتقالات بالضفة والقدس

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي شنت حملة مداهمات واقتحامات بمناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، حيث اعتقلت عددا من الفلسطينيين.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق مختلفة بالضفة، كما اقتحمت عشرات المنازل وعبثت بمحتوياتها وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية.

وذكر نادي الأسير أنه تم اعتقال 15 فلسطينيا من الضفة، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

فمن محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، خمسة فلسطينيين من بلدة يطا.

وأفاد نادي الأسير، بأن جيش الاحتلال داهم بلدة يطا، واعتقل قتيبة حامد نواجعة، وثائر قطامش نواجعة، ومحمد إبراهيم حريزات، وشادي العمور، وحمودة دعيس، بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها، كما استولى على مركبتين.

كما نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في بطاقات الفلسطينيين.

واعتقلت قوات الاحتلال شابين أحدهما أسير محرر من طولكرم.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر شادي باسم جعار من بلدة علار، وإسلام أسامة الساعي من ضاحية ارتاح، بعد مداهمة منزلي ذويهما، والعبث بمحتوياتهما.

ومن محافظة بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة شبان من مخيم الدهيشة، هم: أنس محمد سباتين، وعدي فارس أبو عليا، ورامي اللحام.

واعتقلت قوات الاحتلال آدم صلاح الدين فراج، بعد أن اقتحمت مخيم بلاطة وداهمت منزله وفتشته وعبثت بمحتوياته.

واعتقلت شرطة الاحتلال قصي أمجد جرار من بلدة جبع قضاء جنين، أثناء تواجده في أراضي الـ48.

وفي السياق، كثفت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، من تواجدها العسكري جنوب جنين، ونصب الحواجز في محيط قرى وبلدات عرابة، ويعبد، ومركة، وفحمة، صانور، وبير الباشا.

في القدس، اقتحم عشرات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى، من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، وسط قيود مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد.

وأفادت دائرة الأوقاف بأن عشرات المستوطنين اقتحموا منذ الصباح، المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم. وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

واعتقلت قوات الاحتلال، في ساعات متأخرة من الليل شابين من باب حطة قرب المسجد الأقصى.

وقال نادي الأسير إنه لم تتبين معرفة هوية المعتقلين في "باب حطة"، بينما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة الطور شرق القدس المحتلة.