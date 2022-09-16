اعتقال 17 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، 17 فلسطينيًا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وذكرت مصادر فلسطينية أن الاحتلال اعتقل ثلاثة مواطنين خلال مداهمات في بلدتي السيلة الحارثية وجبع، جنوب جنين بالضفة الغربية.

وصرح مدير نادي الأسير الفلسطيني في جنين، منتصر سمور، أن "قوات الاحتلال اعتقلت المواطن علي محمد ذيب شواهنة ونجله أنس عقب مداهمة منزلهما في بلدة السيلة الحارثية، غرب جنين".

وأضاف سمور أن "قوات الاحتلال اقتحمت بلدة جبع، جنوب جنين، واعتقلت المواطن وليد ملايشة عقب مداهمة منزله، وذلك للضغط على نجله مراد تسليم نفسه لمخابرات الاحتلال".

وتواصلت اقتحامات قوات الاحتلال للضفة الغربية، واستشهد الفتى عدي طراد صلاح (17 عاما)، فجر أمس الخميس، برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة كفر دان، قضاء جنين، في الضفة الغربية المحتلة.