الضفة: إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال

أصيب فلسطينيون بجروح وحالات اختناق إثر مواجهات نشبت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة.

وفي كفر قدوم شرق قلقيلية، أصيب 9 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بينهم طفل من جراء قمع قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان وإسنادا للأسير المريض ناصر أبو حميد.

وذكر الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية، مراد شتيوي، أن "مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال التي اعتدت على المواطنين المشاركين في المسيرة، ما أسفر عن 9 إصابات بالرصاص المعدني بينها طفل يبلغ 8 سنوات من العمر والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، جرى علاجهم ميدانيا".

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وفي بيت أمر شمال الخليل، أصيب 3 فتية بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بحالات اختناق، فيما اعتقل شقيقان خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بالبلدة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن الناشط الإعلامي في بيت أمر، محمد عوض، قوله إن "المواجهات اندلعت عقب إغلاق قوات الاحتلال البوابة الحديدية المقامة على مدخل البلدة، لمنع مرور جنازة مواطن".

وتابع أن "المواجهات تركزت في حي عصيدة بالبلدة، اعتلت خلالها قوات الاحتلال أسطح عدد من المنازل وأطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة 3 فتية بالرصاص المعدني في الأطراف السفلية وعشرات المواطنين بالاختناق، جرى علاجهم ميدانيا".

(Gettyimages)

ولفت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت عقب المواجهات الشابين الشقيقين مهند ومجدي مرشد محمد عوض (23 و18 عاما) من داخل منزلهما في الحي.

وفي بيت دجن شرق نابلس وبيتا من الجنوب، أصيب عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

(Gettyimages)

وذكرت مصادر محلية، أن "مواطنا أصيب بقنبلة غاز مباشرة في الرأس، و16 آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة مناهضة للاستيطان في قرية بيت دجن؛ حسب ما أوردت "وفا".

وفي بلدة بيتا، أصيب 4 فلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات نشبت في جبل صبيح، كما تعرضت طواقم الهلال الأحمر للاعتداء من قبل قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط بشكل مباشر باتجاه سيارة الإسعاف.