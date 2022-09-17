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الاحتلال يعيد فتح حاجز الجلمة صباح الأحد

تاريخ النشر: 17/09/2022 - 22:02

الاحتلال يعيد فتح حاجز الجلمة صباح الأحد
حاجز الجلمة (Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

قرر الاحتلال إعادة فتح حاجز الجلمة بدءًا من صباح الأحد، وذلك بعد إغلاقه من يوم الأربعاء الماضي على خلفية مقتل ضابط إسرائيلي في مواجهات مع شبان في قضاء جنين شمالي الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد شابين من بلدة كفر دان قضاء جنين.

وأبلغ الارتباط الفلسطيني رئيس الغرفة التجارية، عمار أبو بكر، بأن حاجز الجلمة سيعود للعمل بشكل طبيعي انطلاقا من صباح الأحد.

وكان وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، قد أعلن عن إغلاق حاجزي الجلمة وسالم "حتى إشعار آخر".

وضمن سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين، قرر غانتس كذلك "وقف العمل بتصاريح الدخول إلى إسرائيل الخاصة بسكان كفر دان، بما في ذلك لغرض العمل في إسرائيل، اعتبارا من الأربعاء وحتى إشعار آخر"؛ حسب ما جاء في بيان صدر عن الاحتلال.

وجاء ذلك على خلفية مقتل ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواجهات مع شبان في قضاء جنين شمال الضفة الغربية، فجر الأربعاء، أسفرت عن استشهاد الشابين أحمد أيمن إبراهيم عابد (23 عاما) وعبد الرحمن هاني صبحي عابد (24 عاما) من كفر دان.

وأوصى جهاز أمن الاحتلال العام (الشاباك) الأجهزة الأمنية والجيش الإسرائيلي، بفرض إغلاق على بلدات ومدن فلسطينية شمالي الضفة وفي "منطقة التماس" قرب جدار الفصل"، "تحسبا من خروج الأوضاع عن السيطرة"؛ على حد تعبيره، بحسب ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية آنذاك.

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#حاجز الجلمة
#الاحتلال
#الارتباط الفلسطيني
#الغرفة التجارية

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