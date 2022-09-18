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الاحتلال يواصل الاعتقالات بالضفة

تاريخ النشر: 18/09/2022 - 23:06

الاحتلال يواصل الاعتقالات بالضفة
الأسير المحرر راجح قبلاوي
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلية مساء، الأحد، سراح الأسير راجح سعيد علي قبلاوي، من بلدة برقين غرب جنين بعد اعتقال دام 4 سنوات ونصف.

وقال مدير نادي الأسير في جنين، منتصر سمور، إن "الاحتلال أفرج عن الأسير قبلاوي على حاجز الظاهرية جنوب الخليل، حيث كان يقبع في سجن النقب".

وأضاف أن "قبلاوي أسير محرر وأمضى 10 سنوات في سجون الاحتلال".

وفي مدينة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من الشابين خلدون يعقوب النتشة (21 عاما) ومحمد مروان الكركي.

وجاء في التفاصيل، أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الزاهد واعتقلت الشاب النتشة هناك، فيما اعتقلت الكركي من أحد أحياء البلدة القديمة.

وفي قرية عابود شمال غرب رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال مساء الأحد، شابين على حاجز عسكري.

وذكرت مصادر محلية، أن المعتقلين هما الأسيران المحرران أحمد زهران ومصطفى البرغوثي من قرية دير أبو مشعل المجاورة؛ حسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

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#الاحتلال
#سلطات الاحتلال
#راجح قبلاوي
#الضفة الغربية المحتلة

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