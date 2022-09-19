  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الاحتلال يعتقل مدير المسجد الأقصى ودعوات للتصدي لـ"منظمات الهيكل"

تاريخ النشر: 19/09/2022 - 11:52

الاحتلال يعتقل مدير المسجد الأقصى ودعوات للتصدي لـ"منظمات الهيكل"
مستوطنون يقتحمون الأقصى (gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الإثنين، ساحات المسجد الأقصى، من جهة باب المعاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فيما تصاعدت الدعوات المقدسية للتصدي لاقتحامات "منظمات الهيكل" لساحات الحرم، خلال فترة الأعياد اليهودية.

واعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مدير المسجد الأقصى، الشيخ عمر الكسواني، بعد مداهمة منزله في مدينة القدس الشرقية، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقا. وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال حاصرت وداهمت منزل الشيخ الكسواني في بلدة الطور في القدس.

وأضاف شهود العيان أن شرطة الاحتلال أجرت عمليات تفتيش في منزل الكسواني، وصادرت وثائق وجهاز حاسوب، قبل أن تعتقله. ولم توضح شرطة الاحتلال أسباب مداهمة واعتقال الكسواني ،فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلي، إن السلطات الإسرائيلية اتخذت قرارات باعتقال وإبعاد فلسطينيين عن المسجد الأقصى استعدادا للأعياد اليهودية

لحظة اعتقال الشيخ الكسواني من منزله في بلدة الطور

وأفادت دائرة الأوقاف، بأن عشرات المستوطنين، اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وبعضهم قام بتأدية شعائر تلموديه قبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وفي المقابل، تواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل للمسجد الأقصى، وتحتجز هوياتهم عند بواباته الخارجية. وأبعدت قوات الاحتلال الشاب يوسف أبو جمعة من الطور، عن المسجد الأقصى لمدة 15 يوما، بعد استدعائه للتحقيق معه في أحد مراكزها.

يأتي ذلك، فيما دعت "منظمات الهيكل" لاقتحامات متتالية للمسجد الأقصى، بحجة الأعياد اليهودية خلال الأيام القليلة المقبلة، تبدأ بعيد "رأس السنة العبرية" الموافق 26-27 أيلول/ سبتمبر الحالي، ومن ثم عيد "الغفران" الموافق 5 -6 تشرين أول/أكتوبر المقبل، و"عيد العرش" الذي يبدأ بتاريخ 10 -17 أكتوبر.

وخلال ما يسمى "عيد العرش"، يحرص المستوطنون خلاله على إدخال القرابين النباتية إلى الأقصى، وهي أغصان الصفصاف، وسعف النخيل، وثمار الحمضيات، وغيرها.

وتطالب "منظمات الهيكل" الحكومة الإسرائيلية السماح لها نفخ البوق في ساحات الأقصى خلال الأعياد اليهودية، واقتحام ساحات الحرم بثياب كهنوتية بيضاء، ومحاكاة لطقوس القربان النباتية، وزيادة أعداد المقتحمين للمسجد.

وبالتزامن مع دعوات "منظمات الهيكل"، تصاعدت الدعوات الفلسطينية إلى ضرورة الحشد والرباط الدائم في القدس والأقصى لإحباط مخططات الاحتلال ومستوطنيه.

بودكاست عرب 48

#القدس
#الأقصى
#مستوطنون
#اقتحامات
#الأعياد اليهودية
#منظمات الهيكل

حوارات

حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست
حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست

2022-09-17

حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 
حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 

2022-09-10

حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"
حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"

2022-09-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الاحتلال يهدم 3 مساكن قرب أريحا
الاحتلال يهدم 3 مساكن قرب أريحا

2022-09-19

إضراب بمدارس القدس رفضا لمناهج الاحتلال
إضراب بمدارس القدس رفضا لمناهج الاحتلال

2022-09-19

اعتقالات بالضفة واستهداف مركبة للمستوطنين بحوارة
اعتقالات بالضفة واستهداف مركبة للمستوطنين بحوارة

2022-09-19

الأكثر قراءة

واشنطن لم تمنح إسرائيل بعد ضوءا أخضر لبيع ألمانيا منظومة

واشنطن لم تمنح إسرائيل بعد ضوءا أخضر لبيع ألمانيا منظومة "حيتس 3"

2022-09-18
استعداد للتصعيد خلال فترة الأعياد اليهودية... مراقبة استخباراتيّة بحقّ العشرات من فلسطينيي 48

استعداد للتصعيد خلال فترة الأعياد اليهودية... مراقبة استخباراتيّة بحقّ العشرات من فلسطينيي 48

2022-09-18
الاحتلال تستر على تعرض قواته لعملية إطلاق نار قرب حاجز الجلمة

الاحتلال تستر على تعرض قواته لعملية إطلاق نار قرب حاجز الجلمة

2022-09-18
في محاولة لتهدئة التصعيد في الضفة: سعي إسرائيليّ لعقد لقاء بين لبيد والملك عبد الله 

في محاولة لتهدئة التصعيد في الضفة: سعي إسرائيليّ لعقد لقاء بين لبيد والملك عبد الله 

2022-09-18
حالة الطقس: انخفاض متدرج على الحرارة حتى الخميس

حالة الطقس: انخفاض متدرج على الحرارة حتى الخميس

2022-09-18