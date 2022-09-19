  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الاحتلال يهدم 3 مساكن قرب أريحا

تاريخ النشر: 19/09/2022 - 10:08

الاحتلال يهدم 3 مساكن قرب أريحا
تصاعد وتيرة الهدم في منطقة أريحا (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 3 مساكن في تجمع عرب الرشايدة البدوي، جنوب غرب أريحا، بحجة البناء دون ترخيص.

وقال المشرف على منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، إن قوات الاحتلال اقتحمت تجمع عرب الرشايدة فجرا، وهدمت 3 مساكن تعود ملكيتها للمواطنين محمد علي طريف رشايدة، وعماد علي طريف رشايدة، وأمين محمد مليحات.

وأضاف أن هدم المساكن يأتي في إطار سياسة التطهير العرقي التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق البدو الفلسطينيين، بهدف اقتلاعهم من أرضهم والاستيلاء عليها لصالح الاستيطان، عبر اعتماد سياسة الترحيل الجماعي، في مخالفة واضحة لكل المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية، وتهدف إلى اقتلاع البدو بهدف الاستيلاء على الأرض وإحلال المستوطنين مكانهم.

ودعا مليحات المؤسسات الحقوقية والدولية إلى أخذ دورها في الدفاع عن تلك التجمعات، وتقديم كل سبل الدعم الممكن لتعزيز وجودها في الأرض، والتصدي لمخططات الاحتلال التي تهدف إلى اقتلاع البدو بهدف الاستيلاء على الأرض وإحلال المستوطنين مكانهم.

بودكاست عرب 48

#الضفة الغربية
#قوات الاحتلال
#جرافات
#هدم
#أريحا
#الاستيطان

حوارات

حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست
حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست

2022-09-17

حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 
حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 

2022-09-10

حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"
حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"

2022-09-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اقتحامات للأقصى ودعوات مقدسية للتصدي لـ"منظمات الهيكل"
اقتحامات للأقصى ودعوات مقدسية للتصدي لـ"منظمات الهيكل"

2022-09-19

إضراب بمدارس القدس رفضا لمناهج الاحتلال
إضراب بمدارس القدس رفضا لمناهج الاحتلال

2022-09-19

اعتقالات بالضفة واستهداف مركبة للمستوطنين بحوارة
اعتقالات بالضفة واستهداف مركبة للمستوطنين بحوارة

2022-09-19

الأكثر قراءة

واشنطن لم تمنح إسرائيل بعد ضوءا أخضر لبيع ألمانيا منظومة

واشنطن لم تمنح إسرائيل بعد ضوءا أخضر لبيع ألمانيا منظومة "حيتس 3"

2022-09-18
استعداد للتصعيد خلال فترة الأعياد اليهودية... مراقبة استخباراتيّة بحقّ العشرات من فلسطينيي 48

استعداد للتصعيد خلال فترة الأعياد اليهودية... مراقبة استخباراتيّة بحقّ العشرات من فلسطينيي 48

2022-09-18
الاحتلال تستر على تعرض قواته لعملية إطلاق نار قرب حاجز الجلمة

الاحتلال تستر على تعرض قواته لعملية إطلاق نار قرب حاجز الجلمة

2022-09-18
في محاولة لتهدئة التصعيد في الضفة: سعي إسرائيليّ لعقد لقاء بين لبيد والملك عبد الله 

في محاولة لتهدئة التصعيد في الضفة: سعي إسرائيليّ لعقد لقاء بين لبيد والملك عبد الله 

2022-09-18
حالة الطقس: انخفاض متدرج على الحرارة حتى الخميس

حالة الطقس: انخفاض متدرج على الحرارة حتى الخميس

2022-09-18