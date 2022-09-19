الاحتلال يهدم 3 مساكن قرب أريحا

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 3 مساكن في تجمع عرب الرشايدة البدوي، جنوب غرب أريحا، بحجة البناء دون ترخيص.

وقال المشرف على منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، إن قوات الاحتلال اقتحمت تجمع عرب الرشايدة فجرا، وهدمت 3 مساكن تعود ملكيتها للمواطنين محمد علي طريف رشايدة، وعماد علي طريف رشايدة، وأمين محمد مليحات.

وأضاف أن هدم المساكن يأتي في إطار سياسة التطهير العرقي التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق البدو الفلسطينيين، بهدف اقتلاعهم من أرضهم والاستيلاء عليها لصالح الاستيطان، عبر اعتماد سياسة الترحيل الجماعي، في مخالفة واضحة لكل المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية، وتهدف إلى اقتلاع البدو بهدف الاستيلاء على الأرض وإحلال المستوطنين مكانهم.

ودعا مليحات المؤسسات الحقوقية والدولية إلى أخذ دورها في الدفاع عن تلك التجمعات، وتقديم كل سبل الدعم الممكن لتعزيز وجودها في الأرض، والتصدي لمخططات الاحتلال التي تهدف إلى اقتلاع البدو بهدف الاستيلاء على الأرض وإحلال المستوطنين مكانهم.