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"أوقاف" القدس: الشرطة الإسرائيلية تُعطّل إصلاح نظام الصوتيات بـ"الأقصى"

تاريخ النشر: 19/09/2022 - 14:44

"أوقاف" القدس: الشرطة الإسرائيلية تُعطّل إصلاح نظام الصوتيات بـ"الأقصى"
شرطة تركب مكبرات صوت وأجهزة إلكترونية في المسجد الأقصى، أرشيفية (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، اليوم الإثنين، إن الشرطة الاحتلال الإسرائيلي تُعطّل إصلاح نظام الصوتيات في المُصلى القِبلي المسقوف داخل المسجد الأقصى.

وقالت "الأوقاف"، في بيان، إن "نظام الصوتيات والسمّاعات في المصلى القِبلي داخل المسجد الأقصى المبارك يعاني من عُطل وأضرارا جسيمة على مستوى سمّاعات الصوت الداخلية، بنسبة تزيد عن 60% من إجمالي عدد السمّاعات الموجودة في هذا المصلى".

وأضافت الدائرة التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، والمسؤولة عن إدارة شؤون المسجد إنها "عمدت منذ اللحظات الأولى لظهور هذه المشكلة منذ قرابة الشهرين، على توفير السماعات الصوتية الحديثة اللازمة لاستبدال أكثر من 40 سماعة تالفة، لدرء هذه الأعطال التي تنغص على المصلين أداء صلواتهم داخل هذا المصلى المبارك، فلا يكاد يسمع صوت الإمام في أداء الصلوات".

وأوضحت أن "شرطة الاحتلال وبمنتهى الاستهتار، تدخلت، لتعطّل وتمنع كافة الإجراءات التي اتخذتها دائرة الأوقاف". وأشارت إلى الاحتلال "يمنع الأطقم التابعة لدائرة الأوقاف من ممارسة مهامهم باستبدال السماعات التالفة بأخرى جديدة، والموجودة في مخزن دائرة الأوقاف في باب الأسباط منذ أكثر من شهر ونصف".

وقال دائرة الأوقاف في القدس المحتلة إن "تعنت شرطة الاحتلال وتدخلاتها، انتهاك صارخ، تم فرضه بالقوة ولا يمت لأي إجراءات الأمن بصلة". ودعت "سلطة الاحتلال إلى وقف هذه السياسة والإجراءات المجحفة التي تنتهجها بحق المسجد الأقصى، وضد دائرة الأوقاف الإسلامية".

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#دائرة الأوقاف الإسلامية
#القدس
#الاحتلال الإسرائيلي
#المُصلى القِبلي
#المسجد الأقصى

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