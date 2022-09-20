مواجهات واعتقالات في الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق، فيما تم اعتقال عددا من الفلسطينيين وتحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة والقدس، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

وذكر نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اقتحمت عشرات المنازل في الضفة، وعبثت بمحتوياتها وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

ففي القدس اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر والمصاب أيمن الخضور، بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته خلال اقتحامها لبلدة بدو.

ومن بلدة الطور بالقدس اعتقلت قوات الاحتلال 8 شبان عرف منهم: أيهم ناجي أبو جمعة، ومحمود البعراني، ومحمد أبو جمعة، ومحمود ومحمد ومصطفى أبو الهوى.

كما اعتقلت شرطة الاحتلال الشاب عيسى رشدي حوشية، من منطقة الرأس، بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته.

ومن محافظة رام الله، اعتقلت قوة للاحتلال الشاب يوسف أحمد الريماوي، عقب اقتحام منزل عائلته في بلدة بيت ريما ، وشابا على حاجز عطارة العسكري، دون أن تعرف هويته.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد عيسى حمدان، من بلدة الشواورة بعد دهم منزله وتفتيشه.

واعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية زياد يونس أبو عيشة، أثناء مروره على الحاجز العسكري المقام بمحاذاة مسجد جبل الرحمة وسط مدينة الخليل.

ودار عراك بين جنود الاحتلال وعدد من الفلسطينيين الذين يقطنون في حي تل الرميدة وجبل الرحمة، على الحاجز العسكري.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان مقتضب أن قوات الجيش نفذت خلال ساعات الليل والفجر اقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة، تخللها اعتقال 8 فلسطينيين.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال وادي الفارعة جنوب طوباس، وفتشت منزلا.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن جعفر طلال جناجرة، وفتشته، وعبثت بمحتوياته، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

يذكر أنه خلال آب/أغسطس الماضي، اعتقلت قوات الاحتلال 475 حالة، بينهم 39 طفلا، و16 سيدة من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.