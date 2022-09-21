الضفة: إصابات بمواجهات مع قوات الاحتلال وتضرر مركبات إثر هجوم للمستوطنين

أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، مساء الأربعاء، إثر مواجهات نشبت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل مخيم العروب شمال الخليل.

وذكر مصادر محلية، أن "مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال المتمركزة في البرج العسكري المقام على المدخل الرئيسي للمخيم، أطلقت خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز السام صوب منازل المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق"؛ حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وفي بلدة رمانة غرب جنين، أصيب طفلا بالرصاص المعدني بالمطاط والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن "قوات الاحتلال اقتحمت رمانة للمرة الثالثة الأربعاء، وأطلقت خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز السام، ما أسفر عن إصابة طفلين بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق".

وقرب مستوطنة "بيل إيل" المقامة على أراضي المواطنين شمال مدينة البيرة، هاجم مستوطنون مساء الأربعاء مركبات الفلسطينيين.

وبحسب شهود عيان، فإن "مستوطنين تجمهروا على الشارع الرئيسي قرب مستوطنة ’بيت إيل’، ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة ما أدى إلى تحطيم زجاج عدد من السيارات وتسببوا بأضرار مادية فيها".

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أسيرا محرر من مخيم جنين، وذلك على حاجز عسكري جنوب نابلس.

ونقلت "وفا" عن مصادر أمنية قولها، إن "قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر محمد علي أبو زينة، أثناء مروره على حاجز زعترة العسكري".