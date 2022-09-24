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الاحتلال يعتقل 4 شبان من نابلس وأسيرا محررا من رام الله

تاريخ النشر: 24/09/2022 - 09:30

الاحتلال يعتقل 4 شبان من نابلس وأسيرا محررا من رام الله
(Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أربعة شبان من نابلس.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة، وداهمت عدة منازل، واعتقلت الشابين براء حشاس، وحسام ابو زيتون.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد سلامة حنني وعدي محمود حنني، أثناء مرورهما على حاجز بيت فوريك شرقي نابلس.

وكذلك، اعتقل الاحتلال، فجر اليوم السبت، أسيرا محررا من قرية كفر عين شمال غرب رام الله.

واعتقل الاحتلال الأسير المحرر عاصف الرفاعي، بعد أن داهمت منزل ذويه، وفتشته.

وفي سياق منفصل، أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، نيران رشاشاتها الثقيلة وقابل الغاز السام والإنارة تجاه مراكب الصيادين شمالي قطاع غزة.

وأفاد مراسل "وفا"، بأن جنود بحرية الاحتلال أطلقوا بكثافة نيران رشاشاتهم الثقيلة تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر بلدتي جباليا، وبيت لاهيا، ومنطقتي الواحة والسودانية شمالي قطاع غزة.

وأشار إلى أن كثافة إطلاق النار والغاز أجبرت الصيادين على مغادرة البحر عنوة، دون أن يتمكنوا من الصيد، وبالتالي حرموا من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.

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#الاحتلال الإسرائيلي
#اعتقالات في الضفة الغربية
#اعتقال أسير محرر

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