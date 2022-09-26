الأردن: الاعتداءات على الأقصى تنذِر بمزيد من التصعيد

أكّد الأردن، اليوم الإثنين، أن تصاعد وتيرة الاعتداءات على المسجد الأقصى والمقدسات، تمثل "اتجاها خطيرا" ينذر بالمزيد من التصعيد.

جاء ذلك في بيان لمتحدث وزارة الخارجية الأردنية، هيثم أبو الفول الذي أدان "اقتحام المتطرفين للمسجد الأقصى، والسماح لهم بممارسات استفزازية تنتهك حرمته بحمايةٍ مكثفةٍ من الشرطة الإسرائيلية".

وقال إن "الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات تمثل اتجاها خطيرا، ينذر بالمزيد من التصعيد الذي تنعكس تبعاته على الجميع".

خلال تنفيذ اعتقالات (Getty Images)

وأضاف: "تصاعد وتيرة الانتهاكات، وما يرافقها من ممارسات استفزازية في الحرم القدسي الشريف، والمقابر الإسلامية المحيطة به التي تعتبر وقفا إسلاميا، فضلا عن فرض القيود على دخول المصلين إلى المسجد.. خرق فاضح ومرفوض للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها".

وشدد المسؤول الأردني على أنّ المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونما، هو مكان عبادة خالص للمسلمين.

وطالب أبو الفول إسرائيل "بصفتها القوة القائمة بالاحتلال بالكف الفوري عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك، واحترام حرمته".

كما دعا إلى "ضرورة وقف جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم وفرض التقسيم الزماني والمكاني، واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك".

مصر تدين الانتهاكات المتكررة والمتصاعدة لحرمة المسجد

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية المصرية، الانتهاكات المتكررة والمتصاعدة لحرمة المسجد الأقصى من قبل مستوطنين، بدعم وحماية من شرطة الاحتلال.

وأكدت في بيان، أن استمرار مثل هذه الخروقات، وفرض القيود على حركة المصلين الفلسطينيين وأدائهم للشعائر الدينية، والمحاولات المستمرة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم بالقدس، يُعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتصعيدا خطيرا يقوض من فرص تحقيق التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وتحقيق حل الدولتين.

(Getty Images)

وحذرت وزارة الخارجية المصرية من الخطورة البالغة لاستمرار الممارسات الاستفزازية في محيط المقدسات الإسلامية بالحرم القدسي الشريف، لكونها تزيد من حالة الاحتقان وتؤجج العنف، وتضع المزيد من المعوقات أمام الجهود المبذولة لاستئناف عملية السلام.

ودائرة أوقاف القدس، التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس، بموجب القانون الدولي الذي يعتبر الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل.

ومنذ صباح اليوم الإثنين، يسود توتر شديد داخل المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية، مع بدء عشرات المستوطنين الإسرائيليين في اقتحامه، بمناسبة عيد رأس السنة العبرية.

وسمحت شرطة الاحتلال لعشرات المستوطنين باقتحام المسجد، من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد الأقصى، واعتدت على مثلينن واعتقلت بعضهم، كما عمدت إلى إطلاق قنابل الغاز المدمع داخل ساحات المسجد.